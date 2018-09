Proiectul ce prevede interzicerea țigărilor electronice în spațiul public, avizat negativ în Comisia de Sănătate din Senat

"Fumatul este ca și alcoolismul, ca și homosexualitatea, ca și alte droguri, sunt transmise genetic și nu o să dispară niciodată, dar poate fi micșorat. Nu numai genetic sunt transmise, ci și prin educație. Cu banii pe care îi dăm și cu produsele electronice care au apărut, sunt de aceeași nocivitate ca și țigările pozitive. Pe de altă parte, fumatul are și efecte benefice. Are benefic asupra memoriei, pentru că excită nicotina. Sunt niște studii, le-am citit și eu", a afirmat Leon Dănăilă, potrivit Mediafax.Comisia pentru sănătate din Senat a avizat negativ proiectului de lege prin care se interzic țigările electronice în spațiile publice, existând un singur vot "pentru".Președintele Comisiei, senatorul UDMR Laszlo Atilla, a afirmat, în timpul dezbaterilor pentru proiectul de lege, că inițiativa este "extrem de superficială": "Este o lege extrem, extrem de superficială, ceea ce ați prezentat dumneavoastră. Situația este extrem de dramatică. Eu aș sista discuțiile la acest punct."Laszlo Atilla a adăugat însă că, după ce membrii comisiei vor primi și analiza în comisie mai multe studii, se va putea vorbi despre un proiect de lege care să reglementeze situația țigărilor electronice.Proiectul de lege prevede interzicerea țigărilor electronice în spațiile publice: "Prin fumat se înțelege inhalarea voluntară a fumului rezultat în urma arderii tutunului conținut în țigarete, țigări de foi, cigarillor și pipe, precum și inhalarea voluntară a aerosolilor rezultați în urma vaporizării substanțelor cu dispozitive electronice de tip „țigaretă electronică” sau al dispozitivelor ce încălzesc tutunul fără a produce combustia amestecului", arată modificarea propusă pentru articolul 2.În legea în vigoare, definiția "fumatului" este următoarea: "fumat se înțelege inhalarea voluntară a fumului rezultat în urma arderii tutunului conținut în țigarete, țigări de foi, cigarillos și pipe".Unul dintre inițiatorii propunerii legislative pentru modificarea Legii nr.349/2002 pentru prevenirea şi combaterea efectelor consumului produselor din tutun, senatorul USR Cristian Ghica, a declarat că există un lobby, susținând că acesta este motivul pentru care nu a putut fi modificată inițiativa: "Există lobby. Pe de altă parte am înțeles punctul de vedere al colegilor mei care susțin necesitatea taxării, a rezolvării problemelor reclamelor. Eu cred că aplicarea lui ar fi benefică. Aș susține orice proiect de genul ăsta indiferent de partidul de la care ar proveni. Proiectul nu este unul de interzicere, este un proiect de prevenire. Prevede ca dispozitivele de încălzit tutun și țigările electronice să fie asimilate ca țigări normale, în sensul ca fumatul să nu fie permis în locurile publice."Inițiatorii proiectului de lege sunt câțiva parlamentari USR, PMP, PNL, precum și senatori UDMR, precum Cseke Atilla sau Derzsi Akos: "România se confruntă astăzi cu apariția unor forme de fumat prezentate adesea ca „sănătoase”, deși nu există studii științifice care să susțină aceste lucruri. Apariția dispozitivelor de fumat de tip „țigară electronică”, cât și proliferarea recentă a diverselor dispozitive de inhalat aerosoli din tutun fără arderea amestecului lansează noi provocări legislative din perspectiva combaterii consumului de tutun. Prin urmare, propunem o extindere a sensului legii astfel încât prin „fumat” să se înțeleagă orice consum voluntar de fum, vapori sau aerosoli, acest consum fiind interzis în spațiile publice închise, mijloace de transport în comun, spații închise de la locul de muncă sau în preajma locurilor de joacă pentru copii, conform prevederilor actuale ale legii", se arată în expunerea de motive a proiectului de lege care a primit raport negativ din partea Comisiei pentru Sănătate.