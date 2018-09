Studiu: 83,7% dintre medici au luat în calcul, măcar o dată, plecarea din țară. Medicii își doresc condiții de lucru mai bune, asistentele vor salarii mai mari

Creșterea salariilor a avut impact mai mic decât cel așteptat

Câți medici vor să plece din țară

Medicii își doresc condiții de lucru mai bune, asistentele vor salarii mai mari

Potrivit studiului, creșterea salariilor de bază ale medicilor și asistentelor medicale are un impact pozitiv restrâns asupra tendinței de migrație, cu mult mai mic decât cel estimat. "Impactul optim a fost ratat din cauza distorsiunilor pe care legea salarizării le-a introdus în sistemul de sănătate. Cel mai relevant aspect îl constituie procentul pe care-l are tendința de migrație asupra medicilor - categoria care a beneficiat de cele mai mare creșteri ale veniturilor salariale."Studiul mai atrage atenția că, din cauza discontinuităților din politica de salarizare, fenomenul migrației, care afecta până acum în special medicii și asistentele medicale, tinde să se extindă rapid, în masă, la toate categoriile profesionale. "În condițiile în care acest efect survine pe fondul unui deficit în creștere de forță de muncă, impactul negativ riscă să fie unul foarte puternic, aproape similar cu cel pe care îl are migrația medicilor și asistentelor medicale.""Singurul aspect pozitiv îl constituie faptul că în absența măsurilor adoptate împreună cu Ministerul Sănătății în această primăvară situația ar fi fost de-a dreptul dezastruoasă. Reținem însă că Ministerul Sănătății nu a reușit încă să utilizeze eficient toate instrumentele pe care le are la îndemână în combaterea fenomenului migrației", mai arată studiul citat.78% dintre cadrele medicale chestionate în cadrul sondajului (83,7% dintre respondenții medici și 74,4% dintre respondenții asistente medicale) spun că au luat în considerare posibilitatea de a migra pentru a lucra într-o altă țară.26% dintre medici și 19% dintre asistentele medicale au indicat că au lucrat anterior în străinătate pe perioade variabile de timp.În jur de 23% dintre angajații din sistemul sanitar chestionați și-au exprimat intenția clară de a migra (circa 24% dintre medici și circa 19% dintre asistentele medicale). 17% dintre respondenți au indicat că sunt hotărâți și foarte hotărâți să-și caute un loc de muncă în străinătate.Doar circa 23% dintre asistentele medicale și circa 17% dintre medici au indicat faptul că nu au intenționat niciodată să migreze pentru muncă, aceasta putând fi considerată zona de stabilitate certă a profesioniștilor din sănătate, arată studiul.Specialitățile cu procentele cele mai mari de salariați care au indicat hotărârea de a migra sunt următoarele:ATI 6,46%Chirurgie 5,44%Upu 4,08%Pediatrie 3,06%Radiologie 1,70%Oncologie 1,36%Cauzele indicate de angajații din sistemul sanitar care își doresc să părăsească țara sunt:Condițiile de lucru din unitățile sanitare românești: 23,62%;Condițiile de viață/civilizație din România: 21,95%;Nemulțumirea față de venitul actual: 19,15%;Dificultățile de realizare profesională în România: 10,3%.În privința factorilor externi care influențează/determină decizia de a migra, acestea sunt următoarele:Condițiile de viață mai bune din țara de destinație (nivelul de civilizație): 26,34%;Veniturile salariale mai mari: 21,31%;Respectul de care se bucură profesioniștii: 19,79%;Condițiile de lucru mai bune: 15,48%.În ceea ce privește schimbările care ar putea reduce tendința de migrație, îmbunătățirea condițiilor de muncă este soluția indicată de numărul cel mai mare de respondenți (56%) – dintre cei care intenționează să plece, urmată de creșterea veniturilor salariale (44%). Asistentele medicale optează în primul rând pentru creșterea veniturilor salariale, în timp ce medicii pun un accent mare pe îmbunătățirea condițiilor de muncă.În ceea ce privește deficitul de personal, 80% dintre cei chestionați au indicat fie că au personal insuficient (46%), fie deficit de personal (34%).Studiul "Influența calității vieții profesionale asupra tendinței de migrare pentru muncă a personalului din sănătate" a fost realizat de Centrul de Cercetare și Dezvoltare Socială "Solidaritatea" (CCDSS) la comanda Federației Solidaritatea Sanitară, în perioada 12-18 septembrie 2018, pe un eșantion de 1.253 de angajați, reprezentativ pentru sectorul de sănătate. Eșantionul este reprezentativ pentru categoriile profesionale medici și asistente medicale. Cercetarea face parte din Strategia de acțiune bazată pe dovezi, implementată de Federația "Solidaritatea Sanitară" din România.