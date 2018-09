Bebeluș de o săptămână, internat la spitalul din Baia Mare, infectat la ureche, pe brațe și pe picioare. Spitalul a declanșat o anchetă epidemiologică

"A fost declanşată o anchetă epidemiologică, urmează a fi recoltate probe de la personalul secţiei, mămicile internate şi de la micuţi. Ne străduim să aflăm în cel mai scurt timp cauza apariţiei unei asemenea infecţii. (...) Mai avem un caz identic pe secţie, iar cei doi micuţi au fost izolaţi. Părinţii au fost informaţi despre situaţie şi am luat toate măsurile care se impun într-un asemenea caz, dar, din punctul meu de vedere, situaţia nu e gravă", a declarat Vasile Pop, citat de Agerpres.Tatăl bebelușului a scris, într-o postare pe Facebook : "România, țara care își urăște cetățenii!!! D-na ministru al sănătății Pintea Sorina, vă rog să-mi explicați (sau orice altcineva), cum e posibil ca în spitalul care v-a propulsat în funcția de ministru să fie plin de microbi?! Dovadă stă chiar băiețelul meu, (născut în 14 septembrie 2018), internat în spital se zbate cu microbi colectați din spital (atenție, mai sunt și alții, vezi etajul 2). Ultima dată când a fost soția mea în spital cu Eric (2 ani și 3 luni), tot așa am plecat cu un microb, după ce a fost internat la Spitalul Județean Maramureș! Dragi prieteni, Cu lacrimi în ochii, vă anunțăm că am luat decizia (împreună cu soția mea), să plecăm din țară! Căutăm țara în care să ne relocăm, unde copiii pot crește în siguranță!!! "