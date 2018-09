Medic: "Pacientul suspect de febră tifoidă, în stare mai bună. Rezultatele analizelor nu au venit"

"Pacientul se afla într-o stare mai bună. Nicio analiză medicală nu a venit ca să discutăm despre diagnostic, dar să zicem că se simte mai bine", a declarat, joi, pentru Mediafax, Ștefan Lazăr, medic primar boli infecțioase din Spitalul Victor Babeș."În momentul de faţă ne este greu să afirmăm existenţa acestei boli. Din punct de vedere clinic şi biologic, nu s-ar susţine acest diagnostic. În plus suferinţa pe care o acuză pacientul....Din păcate nu avem documente medicale foarte coerente. Avem un singur buletin de analize din urmă cu câteva luni care este total neconcludent legat de această boală. Asta este procedura, am trimis la Institutul Cantacuzino sau în sfârşit urmează acum să trimitem analizele pentru confirmare sau infirmare a acestei afecţiuni. Pacientul a plecat de acolo fiind consultat în prealabil acum, la începutul lunii septembrie, de către un medic care i-a dat dreptul de zbor. Din punctul acesta de vedere, şi ei l-au considerat a nu fi cu potenţial de risc. Nu are o stare generală extraordinar de bună, dar cel puţin în momentul de faţă nu pot afirma că starea de sănătate a dumnealui este într-un pericol mare. Este izolat pacientul cum facem cu toţi pacienţii de acest fel", a adăugat medicul.Bărbatul, care venea din Guineea cu o aeronavă Turkish Airlines preluată din Istanbul, a fost transportat la spital de medici de pe Aeroportul Henri Coandă, marți seară, după ce soția sa a sunat la 112 și a alertat autoritățile referitor la starea de sănătate a acestuia și la faptul că se simte rău. Avionul a fost izolat la sol până când pacientul a fost scos, iar ceilalți pasageri au fost debarcați în siguranță.