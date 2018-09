Sorina Pintea anunță reorganizarea Agenției Naționale a Medicamentului: "Nu trece o săptămână şi apar ştiri legate de lipsa unor medicamente"

"Este vorba despre un proiect legislativ de reorganizare a Agenţiei Naţionale a Medicamentului care este pe circuitul de avizare al Ministerului Sănătăţii şi azi (n.r. - joi) la prânz va fi publicat în transparenţă decizională. Un proiect foarte bun pentru că cu toţii ştim că în sănătate timpul nu înseamnă neapărat bani, timpul înseamnă viaţă. (....) Am promis împreună cu domnul secretar de stat Alexandrescu că vom face acea corecţie de preţuri care nu s-a mai făcut din 2015. Am publicat-o pe site-ul ministerului. O discutăm, sunt greşeli, le recunoaştem dar am făcut-o după atâta timp", a declarat ministrul Sănătăţii, Sorina Pintea, în cadrul conferinţei Naţionale a Medicamentului "Siguranţa pacientului şi farmacovigilenţa - Reglementare - Comunicare etică - Acces", potrivit Mediafax.Ministrul Sănătăţii a adăugat că lipsa medicamentelor rămâne o problemă: "Ştiţi foarte bine că nu trece o săptămână şi în media apar ştiri legate de lipsa sau dispariţia unor medicamente, lipsuri pe care ni le asumăm. (...) Din păcate, la acest capitol nu am fost tocmai fruntaş (n.r. reglementări) astfel încât nu putem da vina în permanenţă pe Ministerul Finanţelor că nu finanţează suficient să avem medicamentele necesare. În ceea ce priveşte reglementările, rolul nostru este foarte delicat. Ştiţi foarte bine, întotdeauna se vorbeşte despre presiuni ale industriei farma, despre presiuni ale asociaţiilor de pacienţi dar până la urmă din punctul meu de vedere este doar presiunea pacientului român. (...) Pacientul român are dreptul ca şi toţi pacienţii din lume de a beneficia de cele mai bune tratamente. Dacă statul român nu poate să le asigure atunci măcar să îl informeze. Avem nevoie de un pacient român informat. (...) Am promis o listă a medicamentelor strategice, lista o avem. O vom publica pe transparenţă decizională."Ministrul Sănătăţii mai spune că în anul 2018 au fost introduse pe piaţă 37 de molecule noi: "Eu spun că s-au făcut şi paşi înainte. Anul acesta am introdus 37 de molecule noi care au salvat multe vieţi. Din păcate procesul este greoi, este lung pentru că din nou nu avem suficiente reglementări."