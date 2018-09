Analizele bărbatului suspect de febră tifoidă, trimise la Institutul Cantacuzino. Medicii spun că diagnosticul "nu s-ar susține"

​Analizele bărbatului de 62 de ani, suspect de febră tifoidă, au fost trimise de medicii de la Spitalul Victor Babeș din Capitală către Institutul Cantacuzino pentru confirmare sau infirmare, medicii de la Victor Babeș precizând că, din punct de vedere clinic și biologic, diagnosticul nu se susține, relatează Mediafax.







Potrivit acestuia, febra tifoidă este o infecţie bacteriană dată de către Salmonella typhi, iar manifestările pot să fie multiple, dar în general este vorba de febră, inapetenţă, anorexie, posibil scădere în greutate, posibil scaune diareice. Totodată, debutul boli poate să fie fără manifestări vizibile sau brusc. "În 20-30% din cazuri, debutul este brusc", a precizat medicul.









Medic: "Diagnosticul de febră tifoidă nu s-ar susține"



"Pacientul are o stare generală alterată, în sensul că este foarte slăbit ca şi când ori are o boală care îl consumă, ori a avut o boală care l-a consumat şi acum recuperează. A scăzut în greutate foarte mult în ultimele luni", a precizat medicul, citat de Agerpres.El a adăugat că pacientul nu avea febră când a fost adus la spital, era stabil din punct de vedere cardiologic, respirator. "Nu avem încă o confirmare clară nici din analizele efectuate de noi, nici din analizele pe care le-a adus pacientul de acolo, care sunt foarte sumare, nu avem foarte multe date, nu putem să tragem nişte concluzii foarte clare", a arătat medicul Corneliu Popescu.La rândul său, medicul Ştefan Lazăr de la Spitalul "Victor Babeş" a declarat, miercuri, referindu-se la pasagerul suspect de febră tifoidă de la bordul unei aeronave care a aterizat pe Aeroportul "Henri Coandă" din Bucureşti, că "nu s-ar susţine acest diagnostic": "Pacientul a fost examinat aseară. S-au luat analize. În momentul de faţă, ne este greu să afirmăm existenţa acestei boli. Din punct de vedere clinic şi biologic, nu s-ar susţine acest diagnostic. Din păcate, nu avem documente medicale foarte coerente. Avem un singur buletin de analize, din urmă cu câteva luni, care este total neconcludent legat de această boală. Asta este procedura, am trimis la Institutul "Cantacuzino" sau, în sfârşit, urmează acum să trimitem analizele pentru confirmare sau infirmare a acestei afecţiuni. Pacientul a plecat de acolo fiind consultat în prealabil acum, la începutul lunii septembrie, de către un medic care i-a dat dreptul de zbor. Din punctul acesta de vedere, şi ei l-au considerat a nu fi cu potenţial de risc. Nu are o stare generală extraordinar de bună, dar cel puţin în momentul de faţă nu pot afirma că starea de sănătate a dumnealui este într-un pericol mare. Este izolat pacientul, cum facem cu toţi pacienţii de acest fel. (....) Până în momentul de faţă, nu avem niciun element sugestiv pentru această boală. (...) Nu avem nici măcar certitudinea, din ce documente ni s-au prezentat în legătură cu existenţa acestei boli", a afirmat medicul.El a explicat că febra tifoidă se transmite pe cale fecal-orală iar microbul poate rămâne în organismul unor pacienţi care au fost trataţi incomplet: "Pacientul ne-a relatat că este bolnav cam de patru luni şi jumătate, că n-ar fi avut la momentul respectiv, nici măcar atunci, febră, că şi-ar fi făcut nişte analize şi că a primit un tratament injectabil care a fost administrat la domiciliu, nu în spital. Deci, nu a fost internat pentru această afecţiune. Probabil, nici ei nu au avut certitudinea acestui diagnostic. Dacă era vorba despre aşa ceva, l-ar fi izolat (medicii de acolo - n.r.)", a mai afirmat medicul.O aeronavă Turkish Airlines care a aterizat pe Aeroportul "Henri Coandă" din Bucureşti a fost izolată la sol, marţi seară, din cauza unui pasager român care prezenta simptome de febră tifoidă.În aeronavă, care venea de la Istanbul şi a aterizat la 19:45, erau 194 de pasageri. Aceştia au fost debarcaţi în jurul orei 21:50, au declarat, pentru Agerpres, reprezentanţii Companiei Naţionale Aeroporturi Bucureşti.