O femeie din Bârlad, care urma să nască, a fost refuzată de 5 spitale pe motiv că are 160 de kilograme și nu au masă de operație care să o susțină

Femeia a fost însoțită în ambulanță de un medic, iar ambulanța a oprit și la Spitalul din Buzău, pentru ca pacienta să primească tratament, deoarece ea putea oricând să intre în travaliu.Ajunsă la Spitalul Pantelimon, femeia a născut, prin cezariană, un copil care cântărește 3,9 kilograme. Atât ea, cât și bebelușul, sunt în stare bună, potrivit cadrelor medicale.Tânăra a ajuns la Spitalul din Bârlad în timpul nopții, pentru că trebuia să nască, însă medicii şi-au declinat competenţa, dată fiind complexitatea cazului, către Maternitatea "Elena Doamna" din Iași. Și aici, însă, cazul a fost refuzat."Pacienta are peste 160 kg, la o înălţime de 1,50 m. Medicul de gardă a prezentat cazul colegilor de la Maternitatea 'Elena Doamna' Iaşi, acolo unde erau transferate, de regulă, cazurile de risc, ce ne depăşesc competenţele. Transferul a fost refuzat, invocându-se faptul că maternitatea nu are o masă care să susţină greutatea unei paciente obeze. Acest lucru este unul fals. Mesele de acest gen pot susţine o persoană de până la 250 kg", a declarat marţi Adrian Gheorghiu, purtătorul de cuvânt al spitalului din Bârlad.Acesta a adăugat că medicul de la Bârlad ar fi încercat transferul şi la Spitalul Judeţean Vaslui, şi la Maternitatea 'Cuza Vodă', din Iaşi, precum şi la spitalul din Galaţi, iar, în cele din urmă, femeia a ajuns la Bucureşti, la Spitalul Pantelimon, după câteva ore."Din ce ştiu, medicul a cerut transportul la Bucureşti cu ajutorul unui elicopter SMURD, dar, de asemenea, ar fi fost refuzat. Aici nu cunosc motivele. Ştiu, însă, că gravida a ajuns la Spitalul Pantelimon", a mai precizat Adrian Gheorghiu.Șeful UPU-SMURD Iaşi, prof.univ.dr. Diana Cimpoșu, a recunoscut faptul că a fost primit un apel pentru elicopterul SMURD, precizând însă că elicopterul era la un alt caz: "Am primit apelul şi celor de acolo (de la Bârlad - n.red.) li s-a transmis că elicopterul se afla la un caz de infarct miocardic. Ei nu au insistat, au decis transportul cu o ambulanţă de la Vaslui, din ce am înţeles. Când a revenit elicopterul era deja seară" a explicat Diana Cimpoeșu.