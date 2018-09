Grupul Grampet, deținut de Gruia Stoica, devine acționar majoritar al fabricii de medicamente Polisano

"Investiţia vine după două achiziţii consecutive de participaţii minoritare, pe parcursul anului trecut, timp în care am înțeles mai bine nevoile şi potențialul de dezvoltare al acestei fabrici. Am primit astfel confirmarea că decizia iniţială de a prelua unul dintre cele mai cunoscute branduri din industria farmacutică românească şi a-l duce la următorul nivel de dezvoltare a fost una corectă'', a afirmat Gruia Stoica, președintele Grupului Grampet. ''Am alocat deja resurse importante pentru extinderea activităţii, pentru că ne propunem să aducem Polisano Pharmaceuticals pe primul loc în Europa Centrală și de Sud Est la producția de medicamente necesare în tratarea cancerului".





''Pregătim lansarea primei linii de producție de medicamente oncologice solide în prima jumătate a anului viitor, în urma unei investiții de 25 de milioane de euro, pentru o capacitate de aproximativ 10 milioane de unități terapeutice anual. Totodată, până la finalul lui 2019 vor fi finalizate pregătirile pentru producție pe liniile de oncologice lichide injectabile existente în fabrica din Sibiu'', a adăugat Gruia Stoica.În jur de 30% din producția Polisano Pharmaceuticals va merge pe piaţa internă, restul fiind dedicat exportului în cele 35 de piețe cu care Polisano lucrează deja, dar și în alte țări, pe măsură ce compania își va extinde parteneriatele.Structura noului acţionariat este 74% Grampet Group, restul de 26% fiind deținut de familia Muntean și avocatul Remus Borza.Echipa de management rămâne neschimbată, beneficiind de încrederea acţionarilor că au capacitatea şi know how-ul de a îndeplini obiectivele de business stabilite.