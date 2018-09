Teodorovici, despre pachetele medicale extinse: Nimeni nu va avea mai puțin decât are astăzi

"Este o discuție care se va purta cu doamna ministru al Sănătății. Este important ca românii să primească din partea unui Guvern cea mai bună opțiune, abordare și mai multe alternative.

Nimeni nu va avea mai puțin decât are astăzi ca serviciu medical. Ce se va purta, ca discuție, pleacă de la ce este astăzi", a spus Teodorovici, într-o conferință de presă la sediul Ministerului.





El consideră că sunt multe spețe care trebuie clarificate în domeniul Sănătății.







"Domeniul sănătății este o zonă în care trebuie să stăm la aceeași masă ministrul de Finanțe, al Sănătății, președintele Casei de Sănătate și, poate, alți factori implicați în această zonă: manageri de spitale, cei din asigurările medicale, pentru că sunt foarte multe spețe care trebuie să fie clarificate, că vorbim de legislație, de modul în care se cheltuie banii la nivelul Casei de Sănătate, modul în care programele naționale de sănătate sunt finanțate. Sunt foarte multe fonduri în această zonă, undeva la 7-8 miliarde euro pe an pentru zona de Casă de sănătate și toate lucrurile care se fac cu acești bani parcă că nu sunt tocmai cele care ar trebui sau nu sunt de ajuns", a spus ministrul Finanțelor.







Potrivit acestuia, sunt analize care trebuie făcute cu ocazia noului buget pe 2019.







"Este și cazul Sănătății și a altor sectoare, că vorbim de transporturi, ministere mari cu multe companii în subordine. Sunt foarte multe resurse financiare care se duc în anumite zone în mod nejustificat pe diferite activități. În ceea ce privește banii, pentru a fi mai bine direcționați și cheltuiți pentru nevoile românilor, trebuie purtată o astfel de discuție. Dădeam exemplu săptămâna trecută la ședința de Guvern. Am avut o discuție foarte aprinsă vizavi de faptul că odată ce am stabilit cu doamna ministru Pintea pentru programul național de diabet niște lucruri care să fie făcute până la final de an, cineva din Ministerul Sănătății sau de la Casa de Sănătate și-a permis să reducă din ceea ce noi am permis a fi făcut pentru cei bolnavi de diabet", a precizat Teodorovici.







El a mai arătat că în România sunt 823.000 de români înregistrați ca fiind cu diabet, din care 3.500 de copii cu diabet tip 1.







"Trebuie să stimulăm mecanismul, să avem (segmentul de vârstă n.r.) 0-26 de ani în care statul vine și decontează cheltuielile. Pentru cei peste 26 de ani să avem un sistem de coplată pe această zonă. Chiar sunt curios să văd (ce se întâmplă n.r.) până la final de lună septembrie, pentru că așa am pus în Hotărârea de Guvern respectivă, cu diabetul de tip 1, ca toate actele normative secundare la nivelul Casei să fie până la final de septembrie aprobate", a explicat ministrul Finanțelor.

