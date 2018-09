Vasile Cepoi: "Calitatea pregătirii profesionale a asistenţilor medicali s-a degradat"

"Problemele asistenţilor medicali pornesc de la calitatea pregătirii profesionale care, din păcate, s-a degradat. De la atribuţiile şi competenţele asistenţilor medicali, care nu sunt bine stabilite, până la faptul că avem două sisteme de învăţământ pentru aceeaşi profesie. Până la faptul că modul în care se stabilesc sarcinile şi modul în care se distribuie volumul de muncă a asistenţilor medicali nu se face pe criterii medicale, ci pe criterii administrative, pe număr de paturi, nu pe gradul de dependenţă al pacientului. Până la faptul că infirmiera care ar trebui să fie mâna dreaptă a asistentului medical nu este pregătită corespunzător, decât prin două săptămâni de curs făcute la o Direcţie sanitară de undeva, fără o curriculă, fără o recunoaştere", a declarat Vasile Cepoi la conferinţa naţională a Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România, potrivit Agerpres.În opinia sa, există o serie întreagă de probleme şi toate afectează siguranţa pacientului. "Un act medical de calitate nu poate fi aplicat în condiţiile în care atâţia factori perturbatori există în activitatea asistenţilor", a subliniat Vasile Cepoi.Pe de altă parte, preşedintele Sanitas Bucureşti, Viorel Huşanu, a anunţat că a depus o petiţie la Parlamentul European care stipulează că indiferent de forma de pregătire pe care o au în prezent asistenţii medicali să aibă acelaşi salariu: "De un an în numele Sanitas Bucureşti am strâns peste 20.000 de semnături şi am depus o petiţie la Parlamentul European. (...) În calitate de reprezentant al Sanitas Bucureşti am fost invitat să susţin această petiţie care probabil se va finaliza cu o rezoluţie şi este important că Parlamentul European va impune României o anumită linie pe care să o respecte. (...) Avem două variante propuse către Parlamentul European. Prima este să tragă linie, adică indiferent de forma de pregătire pe care o are în prezent, să ai titlul de asistent să ai acelaşi salariu. A doua variantă este ca în viitor să existe o singură formă de pregătire pentru asistenţii medicali. (...) Fişa de post este aceeaşi indiferent dacă ei au şcoala postliceală sau studii superioare, nu e normal să fie aşa şi să fie diferenţe salariale foarte mari", spune Viorel Huşanu.El a precizată că în prezent lucrează ca asistenţi medicali salariaţi cu diferite forme de pregătire: liceu sanitar, şcoala tehnică sanitară, şcoala profesională, şcoala postliceală, facultate, mai sunt şi asistenţi care au prins şcoala veche sanitară: "Sunt diverse forme şi de fapt toţi fac acelaşi lucru, în schimb salarizarea este diferită. De câţiva ani sindicatele au încercat să echivaleze sau să uniformizeze studiile. S-a ajuns la modificarea legii învăţământului care permite transferul de credit, dar de fapt nu s-a întâmplat nimic. Această Lege a salarizării ne-a dezbinat. Există o discrepanţă nu doar între medici şi asistenţi, dar şi între medici, asistenţi şi restul lumii. Să nu uităm că există farmacişti, biologi, personal TESA. (...) Aceştia în continuare sunt nemulţumiţi şi sunt pe bună dreptate. Ei au rămas pe un salariu minim pe economie, în timp ce salariul medicilor a crescut. Asistentul nu are salariul la care a sperat", a mai precizat Viorel Huşanu.