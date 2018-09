Tudor Pop (USR) despre proiectul de lege privind Ziua pacientului ars: "Gest cinic, total inadecvat, lipsit de respect pentru oamenii care au pierit acolo"

Oameni buni, vă rog să le scrieți colegilor semnatari și să-i îndemnați în mod civilizat să-si retragă semnăturile și totodată acest proiect de lege!

Reamintim că 6 deputați PSD și unul PNL au depus o inițiativă legislativă prin care propun ca ziua de 30 octombrie, când se comemorează tragedia din clubul Colectiv, să devină "Ziua pacientului ars", ceea ce va presupune că autoritățile pot organiza "evenimente dedicate prevenirii, apariției și îngrijilor necesare pacientului ars". Inițiatorii amintesc de incendiul din Clubul Colectiv și chiar de faptul că sistemul avea "mari slăbiciuni".Cine sunt inițiatorii: Balint Liviu-Ioan - deputat PSD; Cherecheş Viorica - deputat PNL; Ciuhodaru Tudor - deputat PSD; Cobuz Maricela - deputat PSD; Gavriliţă Bianca - Miruna - deputat PSD; Lupaşcu Costel - deputat PSD; Roşca Lucreţia - deputat PSD. În lista de inițiatori nu apare însă și deputatul Corneliu Buicu, cel care semnează expunerea de motive a proiectului."Ieri la Comisia pentru Sănătate și Familie, m-am trezit cu o hârtie pe masă. Tudor, am inițiat un proiect de lege, dacă vrei să semnezi, îmi zice președintele comisiei, Florin Buicu, intinzandu-mi un dosar din carton.Cutuma in comisie este că sănătatea nu are culoare politică. Că inițiativele pe Sănătate trebuie susținute transpartinic. Că pacientul blablabla în mijlocul sistemului de sănătate. Forme de politețe minime și de conviețuire politică.Și totuși pe hârtia asta scrie o grozăvie.Sec ar suna cam așa: 5 deputați PSD, un fost deputat PMP (acum PSD) și un deputat PNL au co-inițiat ieri Ziua Pacientului Ars, un proiect de lege care trage un semnal de alarmă și îi comemorează?! pe 30 octombrie pe cei arși.În cel mai bun caz, o stângăcie îngrozitoare. Un gest care probabil s-a dorit reparator, dar care se dovedește cinic, total inadecvat, lipsit de respect și umilitor pentru oamenii care au pierit acolo, pentru familiile lor, pentru noi toți.În trei ani de zile, nu avem nici măcar un pat în plus pentru marii arși, nu avem responsabili pentru ce s-a întâmplat, nu avem protocoale pentru infecții nosocomiale, nu avem decât regrete, sentimente de neputință si vinovăție, vieți frânte și acum o hârtie.O hârtie. Ne acoperim de hârtii.Voi face și vom face tot ce ne stă în putință pentru a opri acest proiect de lege.Florin Buicu - florin.buicu@cdep.roBalint Liviu-Ioan - SecretariatPMPSalaj@gmail.comCherecheş Viorica – deputat.chereches@yahoo.comCiuhodaru Tudor – tudor.ciuhodaru@cdep.roCobuz Maricela – maricela.cobuz@cdep.roGavriliţă Bianca – bgavrilita@yahoo.comLupaşcu Costel – costel.lupascu@cdep.roRoşca Lucreţia – lucretia.rosca@cdep.ro"