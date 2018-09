Campania Stop Rujeola: Un ONG va dona medicilor de familie 10.000 de doze de vaccin ROR din bani strânși din donații

"Cine salveaza o viață salvează întreaga lume", spun inițiatorii campaniei.







În România, proiectul legii vaccinării stă blocat de un an în Parlament, în plină epidemie de rujeolă soldată cu 59 de morți (cea mai gravă din Europa).



Așteptat cu nerăbdare de medici, care se plâng că în țara noastră "mor copii de boli care pot fi prevenite prin vaccinare", dar considerat "controversat" de adepții curentului anti-vaccin, proiectul de lege a vaccinării, care așteaptă de un an în Parlament, aduce câteva prevederi-cheie: obligativitatea vaccinării copiilor cu vaccinurile prevazute in Calendarul National de Vaccinare, posibilitatea ca părinții care refuză să își vaccineze copiii să fie amendați, obligativitatea ca Ministerul Sănătății să asigure, în avans, un stoc de vaccinuri cel puțin egal cu necesarul anual și interzicerea accesului unui copil nevaccinat în comunitate (grădiniță sau școală) în cazul în care în comunitatea respectivă are loc o epidemie. Proiectul de lege riscă însă să fie golit de conținut: 95 de parlamentari susțin o serie de amendamente depuse de deputatul PSD Cristina Dumitrache, care vrea "eliminarea sancțiunilor excesive".



Proiectul de lege a stat întreaga sesiune parlamentară 2017-2018 fără să ajungă la vot în plenul Camerei Deputaților (for decizional).



De ce stagnează proiectul de lege? Președintele Comisiei de Sănătate din Camera Deputaților, Corneliu Buicu (PSD), pune întârzierea pe seama "dezbaterilor ample". În schimb, vicepreședintele Comisiei de Sănătate, Emanuel Ungureanu (USR), vorbește despre "dezinteres și lipsă de voință politică la nivelul coaliției majoritare" și acuză că "E plin PSD-ul de filosofi ai păducelului".



O serie de amendamente depuse în Parlament de deputata PSD Cristina Dumitrache și susținute de 95 de parlamentari riscă să golească legea de conținut: deputata PSD susține "eliminarea sancțiunilor excesive", precum obligativitatea administrării unor vaccinuri.



Gindrovel Dumitra, medic de familie și coordonatorul Grupului de Vaccinologie din cadrul Societătii Naționale de Medicina Familiei, a declarat recent pentru HotNews.ro că, în cazul în care proiectul de lege va fi modificat așa cum propune Cristina Dumitrache, legea va deveni inutilă.



Ministrul Sănătății, Sorina Pintea, a admis recent că România este "în continuare pe primul loc în Europa" în ceea ce priveşte cazurile de rujeolă. 14.854 de cazuri de îmbolnăviri și 59 de decese s-au înregistrat de la declararea epidemiei, în septembrie 2016.



Vaccinul ROR (rujeolă-oreion-rubeolă) are cea mai mare rată de refuz dintre vaccinurile din România și înregistrează o valoare mai mare de refuz în mediul urban decât în cel rural, arată datele oficiale ale Institutului Național de Sănătate Publică.











"Prin acest proiect ne-am propus ca , din donațiile colectate prin SMS la 8838, să cumpărăm 10.000 de doze de vaccin ROR pe care le vom trimite prin curier rapid la medicii de familie care au nevoie și se înscriu pe www.stoprujeola.ro ", anunță inițiatorii campaniei 'Stop Rujeola'. "Au murit 59 de copii de rujeolă în România. Toți nevaccinați. În fiecare saptămână se semnalează noi cazuri. Rata de vaccinare a copiilor cu vaccinul ROR (Rujeola –Oreion-Rubeola) este foarte scazută. Vaccinul ROR conține variante atenuante de viruși vii de rujeolă, oreion și rubeolă. Vaccinul funcționează prin a provoca sistemul imunitar al organismului să producă anticorpi împotriva acestor 3 boli ale copilăriei. În momentul în care persoana căreia i s-a administrat vaccinul vine în contact cu virusul, organismul său îl va recunoaște imediat și va produce anticorpi pentru a lupta împotriva lui. Pornind de la tragicul bilanț al epidemiei de rujeolă, am hotărât să începem proiectul 'Stop Rujeola' ", anunță reprezentanții Freedom Smile.