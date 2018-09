Asociaţia Pro Decizii Informate, membră a Coaliției pentru Familie, recunoaște că a realizat și distribuit unul dintre pliantele anti-vaccinare, dar susține că nu toate materialele îi aparțin

Asociaţia Pro Decizii Informate, membră a Coaliției pentru Familie, recunoaște, într-un comunicat postat pe site-ul propriu, pro-decizii-informate.ro, că a realizat și distribuit unul dintre pliantele anti-vaccinare distribuite recent în cutiile poștale, dar susține că un al doilea pliant nu îi aparține și acuză o "campania furibundă de denigrare" la adresa sa.





Reamintim că pliante anti-vaccinare care conțin informații false, de tipul "vaccinul ROR conține celule de fetuși avortați" sau "vaccinarea îți poate distruge copilul pentru întreaga viață" au fost distribuite recent în cutiile poștale ale bucureștenilor. Pe pliante se face trimitere către site-ul Asociației Pro Decizii Informate. Asociația 'Pro Decizii Informate', către site-ul căreia fac trimitere pliantele, este membră a Coaliției pentru Familie, potrivit site-ului oficial al CpF, unde sunt trecuți toți membrii organizației.





Mai mult, materialele folosesc, în mod fraudulos, siglele Ministerului Sănătății, Organizației Mondiale a Sănătății și UNICEF. OMS și UNICEF s-au delimitat de această campanie, iar ministrul Sănătății, Sorina Pintea, a anunțat că "Vom face demersurile legale necesare pentru ca cei reponsabili să răspundă pentru faptele lor, ce pun în pericol sănătatea publică."





"Asociaţia Pro Decizii Informate a luat cunoştinţă de campania furibundă de denigrare pornită în mass media cu privire la presupusa distribuire de către Asociaţia noastră a unor pliante contrafăcute, purtând siglele unor organizaţii oficiale. Am comunicat deja că este vorba despre o calomnie. Am informat atât pe o doamnă jurnalistă de la ProTV, cât şi pe un domn jurnalist de la Digi24 că în imaginile circulate pe Facebook (sursa: Ioana Mănoiu, angajată în marketing) este vorba de o prezentare tendenţioasă a DOUA pliante, dintre care doar unul singur este realizat şi distribuit de PDI, celălalt fiind fotografiat trunchiat şi prezentat în mod (intenţionat) fals, pentru a induce în eroare şi a crea impresia că ar fi vorba de unul şi acelaşi pliant, marca PDI", se arată în comunicatul citat.



Asociaţia Pro Decizii Informate mai transmite că "nu realizează şi nu distribuie decât materiale informative sub sigla proprie, furnizând surse oficiale, medicale, ştiinţifice. DA, vaccinurile conţin celule fetale (o spun prospectele, studiile şi paginile oficiale). DA, vaccinurile conţin pesticide (o spun laboratoare independente)."



"Asociaţia Pro Decizii Informate se delimitează de orice materiale contrafăcute sau ilegale, indiferent de persoanele care se află în spatele distribuirii acestor materiale, fie că este vorba de activişti antivaccinare sau de o operaţie “false flag” care urmăreşte denigrarea Asociaţiei Pro Decizii Informate ca membră a Coaliţiei pentru Sănătate şi a Coaliţiei pentru Familie", se mai arată în comunicat.