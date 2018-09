​VIDEO Un grup de 65 de copii și tineri dependenți de dializă, dintre care 10 cu transplant renal și imunitate foarte scăzută, blocați 3 ore și jumătate pe aeroportul din Cluj

Un grup de 65 de copii și tineri dependenți de dializă, dintre care 10 cu transplant renal și imunitate foarte scăzută, au fost blocați peste 3 ore și jumătate, miercuri seară, pe aeroportul din Cluj, semnalează deputatul USR Emanuel Ungureanu, vicepreședintele Comisiei de Sănătate din Camera Deputaților, pe pagina sa de Facebook.







Grupul urma să zboare de la Cluj către Heraklion (Creta), însă "din cauza unor întârzieri succesive, terminalul plecări internaționale a devenit un infern".









Cum copiii cu transplant au imunitate extrem de scăzută, deputatul USR poveștește că "am apelat la conducerea aeroportului care a avut amabilitatea să mute grupul de 76 de persoane la salonul VIP unde circuitul este separat și condițiile de igienă sunt corespunzătoare. Copiii au fost tratați regește și orele au trecut mai ușor."



Concluzia lui Emanuel Ungureanu: "Clujul are nevoie de un alt terminal, mult mai încăpător, trebuie să fie realizat urgent, în momentele de vârf aeroportul devine un coșmar pentru călători și personalul aeroportului."



Emanuel Ungureanu este fondatorul Asociației pentru Solidaritate și Empatie 'Delia Grădinaru', care se ocupă de îngrijirea copiilor și tinerilor cu insuficiență renală cronică, dependenți de dializă, unii dintre ei aflați pe listele de așteptare pentru transplant renal, alții trecuți printr-un transplant renal.









Postarea lui Emanuel Ungureanu pe Facebook:



"Haz de necaz!



Sunt prieteni care m-au întrebat dacă am aterizat cu bine în Creta alături de grupul de 65 de copii și tineri dependenți de dializă cu care ar fi trebuit să decolez astăzi, la ora 17.45, de pe aeroportul din Cluj-Napoca.



Din cauza unor întârzieri succesive, terminalul plecări internaționale a devenit un infern.



Recunosc că am devenit neliniștit nu doar din cauza căldurii infernale și a lipsei de oxigen dar 10 tineri din acest grup au primit șansa unui transplant renal și din cauza imunității scăzute trebuie să evite aglomerația...



Am apelat la conducerea aeroportului care a avut amabilitatea să mute grupul de 76 de persoane la salonul VIP unde circuitul este separat și condițiile de igienă sunt corespunzătoare...



Copiii au fost tratați regește și orele au trecut mai ușor.



Mii de mulțumiri și o concluzie.



Clujul are nevoie de un alt terminal, mult mai încăpător, trebuie să fie realizat urgent, în momentele de vârf aeroportul devine un coșmar pentru călători și personalul aeroportului.



Vestea bună este că nu a dispărut omenia și bucuria de a face bine.



O asistentă medicală, angajată a aeroportului, a rămas alături de noi și i-a înconjurat cu multă afecțiune și empatie nedisimulată pe toți acești tineri grav bolnavi.



Priviți jocul Ilincăi cu ceilalți suferinzi și asistenta lor Dorina.



Într-o lume nebună, o picătură de normal și fericire."