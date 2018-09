Sorina Pintea anunță lansarea draftului studiului de fezabilitate pentru Spitalul Regional Craiova

"Am lansat azi draftul de studiu de fezabilitate pentru Spitalul Regional din Craiova. Prin programul de guvernare, Guvernul şi-a asumat construcţia a opt spitale regionale, dintre care trei sunt construite cu fonduri europene. Pe 13 iulie am fost la Iaşi, pe 26 iulie la Cluj-Napoca şi am spus că în cursul lunii septembrie sunt la Craiova. Acest lucru a ridicat multe semne de întrebare, dar motivul era unul foarte simplu: nu ştiam dacă am timpul fizic să ajung la Craiova pe data de 5 septembrie care fusese stabilită, dar nu am comunicat-o din motive tehnice. Prin urmare, Spitalul Regional Craiova se va face. Este adevărat că au fost câteva întârzieri care nu au fost generate de neimplicarea autorităţilor locale: au fost anumite probleme legate de locaţie, consultanţii au dorit extinderea, mutarea, rotirea locaţiei, astfel încât a fost nevoie de o nouă HG pentru a stabili locaţia exactă. Aceasta a dus la întârzieri în elaborarea PUZ-ului, de aceea au fost unele discuţii, nelinişti, inclusiv ale mele, dar azi pot să vă spun cu certitudine că cererea de finanţare pentru construcţia Spitalului Regional din Craiova va fi depusă la Bruxelles, până la finele acestui an, odată cu cererile de finanţare pentru spitalele regionale din Iaşi şi Cluj-Napoca", a afirmat Sorina Pintea la Craiova, în cadrul unei conferinţe de presă după o întâlnire cu reprezentanţii autorităţilor judeţene şi locale, potrivit Agerpres.Potrivit ministrului Sănătăţii, valoarea integrală a proiectului, în care sunt incluse şi utilităţile, dotările, partea de pregătire a proiectului şi partea de reabilitare a ceea ce va rămâne din Spitalul Judeţean de Urgenţă din Craiova după mutarea unui anumit număr de paturi de aici în Spitalul Regional este de 538 milioane euro, din care 75 milioane euro reprezintă TVA, 30 milioane euro pentru utilităţile necesare funcţionării spitalului, 300 de milioane de euro - construcţia şi dotarea."UE asigură 150 milioane de euro pentru toate cele trei spitale regionale, iar restul va fi finanţat din bugetul de stat, iar când spun restul am în vedere cofinanţarea la construcţie şi dotare, iar partea de drumuri şi utilităţi va fi finanţată de autorităţile locale, iar asta se va întâmpla în toate cele trei locaţii. Autorităţile locale pot, de asemenea, să acceseze - şi au şi făcut-o - fonduri europene pentru construcţia acestor drumuri, pentru utilităţile funcţionării spitalului", a precizat Sorina Pintea.Ministrul Sănătăţii a mai afirmat că Spitalul Regional Craiova va avea un număr de 821 de paturi, va cuprinde toate specialităţile medicale şi va funcţiona după un concept modern care "va revoluţiona sistemul de finanţare a spitalizării" în spitalele din România, concept care va fi folosit şi la Iaşi şi Cluj-Napoca."Este un concept care se bazează pe o eficientizare a timpilor, pe o flexibilizare în ceea ce priveşte mobilitatea pacienţilor. De exemplu, acum, în spitalele publice şi private la secţia medicină internă dacă vine un pacient cu patologie diferită, neurologie, spre exemplu, este foarte greu să îl internezi pe secţia medicină internă, Conceptul de spital regional este unul integrat, va avea paturi pentru specialităţi medicale şi pentru specialităţi chirurgicale, astfel încât pacienţii să fie mult mai uşor internaţi, iar mobilitatea lor - mult mai mare", a încheiat ministrul Sănătății.