Asociația 'Pro Decizii Informate', care a tipărit și distribuit pliante anti-vaccinare în cutiile poștale, este membră a Coaliției pentru Familie

Pliante anti-vaccinare care conțin informații false, de tipul "vaccinul ROR conține celule de fetuși avortați", "vaccinarea îți poate distruge copilul pentru întreaga viață" sau "pesticide în vaccinuri", au fost distribuite în ultimele zile în cutiile poștale ale bucureștenilor, semnalează deputatul Pro România Gabriela Podașcă. Mai mult, materialele folosesc, în mod fraudulos, siglele Ministerului Sănătății, Organizației Mondiale a Sănătății și UNICEF.





Pliantele primite în cutiile poștale direcționează către site-ul pro-decizii-informate.ro , pe a cărui pagină de deschidere scrie că "Asociația Pro Decizii Informate doreşte ca toţi copiii să crească liberi şi sănătoşi, fără riscuri de îmbolnăvire gravă din cauza vaccinării în masă pe baza unor decizii neinformate. Ne preocupă problematica vaccinării, pentru sănătatea şi viitorul mai bun al copiilor noştri. Autorităţile medicale se află într-un conflict de interese datorită legăturilor cu industria farmaceutică, acest site pune sub semnul întrebării informaţiile oferite de autorităţi şi îndeamnă părinţii la informare individuală, independentă."

"În ciuda a ceea ce ne este prezentat ca şi “consens” ştiinţific, vaccinurile sunt una din cele mai controversate teme în domeniul medical. Propaganda pro vaccinare, sponsorizată cu miliarde de dolari de către industria farmaceutică şi susţinuta acerb de o mass media care a uitat să facă jurnalism independent, nu oboseşte să ne inoculeze zi de zi cu porţia de frică faţă de tot felul de ameninţări de tip “drob de sare”, încercând astfel să apeleze manipulativ la emoţiile cu vibraţia cea mai joasă, care să îi determine pe oameni să ia decizii impulsive, din frică, uitând să-şi activeze raţiunea şi discernământul. Ţelul nostru este să contribuim la crearea unui sistem de sănătate care să servească în mod real individului şi societăţii, care să-şi merite numele de sistem de sănătate, nu un sistem de boală, promovat şi întreţinut pentru interesele comerciale ale anumitor grupe", mai scrie pe prima pagină a site-ului pro-decizii-informate.ro.





Ministerul Sănătății "se delimitează ferm de campania de dezinformare si manipulare referitoare la ineficiența și riscurile vaccinării, apărută în spațiul public, pe rețelele de socializare sau prin materiale tipărite, distribuite în zone aglomerate sau în cutiile poștale", se arată într-un comunicat al instituției.

Cea mai gravă epidemie de rujeolă din Europa și o lege a vaccinării blocată de un an în Parlament

În România a fost declarată, în septembrie 2016, epidemie de rujeolă, iar proiectul legii vaccinării stă blocat de un an în Parlament, în plină epidemie soldată cu 59 de morți (cea mai gravă din Europa).

Așteptat cu nerăbdare de medici, care se plâng că în țara noastră "mor copii de boli care pot fi prevenite prin vaccinare", dar considerat "controversat" de adepții curentului anti-vaccin, proiectul de lege a vaccinării, care așteaptă de un an în Parlament, aduce câteva prevederi-cheie: obligativitatea vaccinării copiilor cu vaccinurile prevazute in Calendarul National de Vaccinare, posibilitatea ca părinții care refuză să își vaccineze copiii să fie amendați, obligativitatea ca Ministerul Sănătății să asigure, în avans, un stoc de vaccinuri cel puțin egal cu necesarul anual și interzicerea accesului unui copil nevaccinat în comunitate (grădiniță sau școală) în cazul în care în comunitatea respectivă are loc o epidemie. Proiectul de lege riscă însă să fie golit de conținut: 95 de parlamentari susțin o serie de amendamente depuse de deputatul PSD Cristina Dumitrache, care vrea "eliminarea sancțiunilor excesive".







Prevederile-cheie ale proiectului de lege sunt: obligativitatea vaccinării copiilor cu vaccinurile prevăzute în Calendarul Național, obligativitatea ca părinții care refuză să își vaccineze copiii să se informeze iar, în caz contrar, să fie amendați, obligativitatea asigurării unui stoc de vaccinuri în avans pentru un an și interzicerea accesului unui copil nevaccinat în comunitate (grădiniță sau școală) în caz de epidemie în respectiva comunitate.





Proiectul de lege a stat întreaga sesiune parlamentară 2017-2018 fără să ajungă la vot în plenul Camerei Deputaților (for decizional).





De ce stagnează proiectul de lege? Președintele Comisiei de Sănătate din Camera Deputaților, Corneliu Buicu (PSD), pune întârzierea pe seama "dezbaterilor ample". În schimb, vicepreședintele Comisiei de Sănătate, Emanuel Ungureanu (USR), vorbește despre "dezinteres și lipsă de voință politică la nivelul coaliției majoritare" și acuză că "E plin PSD-ul de filosofi ai păducelului".





O serie de amendamente depuse în Parlament de deputata PSD Cristina Dumitrache și susținute de 95 de parlamentari riscă să golească legea de conținut: deputata PSD susține "eliminarea sancțiunilor excesive", precum obligativitatea administrării unor vaccinuri.





Gindrovel Dumitra, medic de familie și coordonatorul Grupului de Vaccinologie din cadrul Societătii Naționale de Medicina Familiei, a declarat recent pentru HotNews.ro că, în cazul în care proiectul de lege va fi modificat așa cum propune Cristina Dumitrache, legea va deveni inutilă.





