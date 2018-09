Anchetă internă la Spitalul de Neurochirurgie din Iași, după ce rudele unui pacient au reclamat că acesta ar fi fost legat de pat

Spitalul din Iași a declanșat o anchetă internă în acest caz, potrivit Digi 24.În fișa de externare a pacientului a fost trecut ca unul dintre diagnostice "fenomen de sevraj etanolic", însă familia bărbatului în vârstă de 78 de ani susține că acesta nu a mai consumat alcool de ani de zile, el având și o apartenență religioasă care nu permite consumul de alcool."Când am intrat în salon, efectiv m-am îngrozit, tata era pe un pat, legat foarte, foarte strâns, cu amândouă mâinile de fierul de la pat şi cu un cearşaf peste piept, prins de subsuori, legat undeva sus. Picioarele le avea dezlegate atunci, dar are urme cum a fost legat foarte strâns. Era cumva răstignit. Am întrebat de ce au făcut asta şi mi-au zis că era violent, că a vrut să se arunce pe geam, că era beat. O spun sincer că el nu se putea ridica din pat, este foarte slăbit, trebuie inclusiv acum să îl ajutăm să se ridice, nu avea putere să facă nimic, iar el este un om al credinţei, asta ştiu sigur", a povestit fiica bărbatului, pentru Ziarul de Iași.Ea a adăugat că tatăl său "Avea buzele cu sânge, gura era albă în interior, el are şi probleme cu diabetul, nu putea nici să vorbească. Plângea şi ne întreba de ce nu am venit mai repede, însă nici nu bănuiam că este posibil aşa ceva într-un spital. Când şi-a mai revenit, ne-a zis că, de când a plecat fratele meu, l-au legat şi nu i-au dat nici apă toată noaptea, a şi leşinat de două ori. El are şi probleme cu picioarele, cu circulaţia, nu poate dormi de frig şi durere, aşa că e obişnuit să se mişte întruna ca să îşi pună sângele în mişcare. Pentru că era legat şi nu mai putea de durere, a început să ţipe. A recunoscut că a dat din picior când au vrut să îl lege, însă nu a vrut să bată pe cineva, nu avea nici putere să se ridice din pat."Reprezentanţii Spitalului de Neurochirurgie afirmă că această imobilizare a pacienţilor se face conform unui protocol, practicându-se în cazul persoanelor agitate care şi-ar putea face rău singure: "Conform unui protocol, contenţia se face pentru o perioadă scurtă de timp, minute, ore şi probabil că membrii familiei au ajuns acolo când era în acea perioadă. Asistenta nu poate să stea mereu acolo, dacă pacientul se agită şi cade din pat noi suntem vinovaţi. Asistenta are de văzut alţi pacienţi, de dus analizele în altă parte, duce bolnavii la explorări, munca nu înseamnă să stai 24 din 24 în salon", a precizat dr. Florin Grămadă, medic primar neurochirurg şi purtătorul de cuvânt al spitalului.