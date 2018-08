Medicamente destinate tratamentului inovativ al Hepatitei C și al cancerului de prostată, introduse pe lista de compensate și gratuite

Trei scheme de tratament cu interferon free pentru pacienții cu Hepatită C

Ministerul Sănătății amintește că numărul moleculelor nou introduse anul acesta în Lista de medicamente compensate și gratuite a ajuns astel la 37, fiind vorba despre tratamente inovative destinate mai multor arii terapeutice, precum: leucemii, boli cardiovasculare, scleroză multiplă amiotrofie spinală, spondilită ankilozanta, diabet zaharat, fibroză pulmonară idiopatică, angină pectorală cronică, etc."În acest an, am modificat listele de compensate și gratuite de 3 ori, chiar dacă legislația prevede cel putin o corecție pe an. Pacienții noștri au dreptul la tratament inovativ de ultimă generație. Pentru a asigura accesul la tratamente inovative unui numîr cât mai mare de pacienți, luăm în calcul încheierea unor noi contracte cost-volum, urmând ca, după ce definitivăm Lista de medicamente esențiale, să introducem necondiționat în Listă unele molecule esențiale", a declarat ministrul Sănătății, Sorina Pintea.În ceea ce privește Hepatita C, Ministerul Sănătății anunță că, începând cu data de 1 septembrie, România va asigura a treia etapă de tratamente fără interferon, în cadrul căreia pacienții cu hepatita C vor beneficia de trei scheme de tratament, în urma încheierii unor contracte cost-volum-rezultat. Potrivit MS, "pacienții vor beneficia de tratamente personalizate, iar schema de tratament adecvată și durata tratamentului (între 8 și 24 săptămâni) va fi decisă de medicul curant în funcție de starea clinică și particularitățile fiecărui pacient în parte".Noua etapă de tratament fără interferon pentru hepatita cronică virală C va ținti un număr de 13.000 pacienți eligibili, din care:12.100 de pacienţi cu fibroză F1, F2, F3 şi F4 (ciroză compensată);750 de pacienţi cu fibroză F4 şi ciroză decompensată;100 de pacienţi cu insuficienţă renală cronică aflaţi în dializă, indiferent de gradul de fibroză;50 de pacienţi cu transplant hepatic şi de alte organe solide, indiferent de gradul de fibroză.De asemenea, pentru un acces mai facil la noile terapii, au fost desemnate două noi centre, Pitești și Bacău, în care se vor putea iniția și monitoriza aceste tratamente de medici cu experiență în domeniu. Numarul total al centrelor este de 13: București, Brașov, Cluj, Constanța, Craiova, Galați, Iași, Oradea, Sibiu, Târgu Mureș, Pitești și Bacău.