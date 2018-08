Medicii de familie: "Analizele medicale la înscrierea copiilor în școli și grădinițe nu sunt solicitate prin lege. Orice astfel de solicitare reprezintă un abuz"

1. Documentele medicale necesare la inscrierea/frecventarea/terminarea unui ciclu de invatamant sunt:

a) adeverinta medicala pentru inscrierea in colectivitate;

În plus, în cazul în care aceste documente sunt eliberate cu ocazia examenului de bilanț al copilului, făcut la medicul de familie, ele s epot elibera gratuit, dar, dacă se eliberează la cerere, în afara examenului de bilanț, ele se plătesc.







În ceea ce privește adeverința solicitată de profesorii de educație fizică la începutul anului școlar, medicii de familie atrag atenția că ei nu pot elibera adeverința de aptitudine pentru sport de performanță sau activități deosebite, ci doar pentru educație fizică, în limita curriculumului de studii și a toleranței personale. "Pentru anumite boli, copiii pot fi scutiți de sport, dar trebuie ca diagnosticul și gravitatea bolii să fie confirmate de medicul din specialitatea respectivă. Adeverința privind educația fizică nu este decontată de casele de asigurări, astfel încât medicul de familie va taxa și va elibera chitanță pentru această activitate."



Documentele pe care școlile și grădinițele le pot solicita la înscriere sunt prevăzute în legislație, în Ordinul nr. 5298/2011 pentru aprobarea Metodologiei privind examinarea stării de sănătate a preșcolarilor și elevilor din unitățile de învățământ de stat și particulare autorizate/acreditate, privind acordarea asistenței medicale gratuite și pentru promovarea unui stil de viață sănătos, ordin care a fost revizuit pe parcurs. (Ordinul 5298/2011 poate fi citit integral aici .)Potrivit Societății Naționale de Medicina Familiei, "există unități de învățământ, nu doar private, ci și de stat, care continuă să solicite în mod abuziv rezultate de analize", iar "copiii nu trebuie intepati, verificati prin analize daca sunt sanatosi in momentul examinarii!"b) aviz epidemiologic pentru (re)intrare în colectivitate;a) La inscrierea in fiecare ciclu de invatamant – se elibereaza de catre medicul de familie sau de catre medicul colectivitatii de la care provine copilul.b) La terminarea unui ciclu de invatamant preuniversitar -se elibereaza de catre medicul care are in supraveghere colectivitateac) La transferul elevului intr-o alta unitate scolara – se elibereaza de medicul care are in supraveghere unitatea de invatamant de la care se transfera.a) dupa o perioada de absenta din colectivitate de cel putin 3 zile consecutive;b) la plecarea in tabere, vizite de studiu etc.Medicii de familie arată, de asemenea, că, potrivit legii, nu ei sunt cei care trebuie să elibereze întotdeauna aceste documente, ci și medicii școlari.Medicii îi sfătuiesc pe părinți să nu lase pentru ultimul moment eliberarea acestor documente, deoarece înainte de începerea școlii, medicii taxează eliberarea lor, dacă nu au fost eliberate la timp. Spre exemplu, examenul de bilanț se face în luna nașterii copilului.Sandra Alexiu, medic și președintele Asociației medicilor de familie București-Ilfov, spune că "Profesorii cheamă părinții să îi informeze cu privire la adeverințe. Minim trei. Părinții aleargă disperați să prindă loc la medicii de familie, să ceară adeverințe, avize, referate. Noi, medicii de familie, nu mai putem consulta pacienții pentru că două săptămâni nu facem decât fișe de școală, adeverințe de sport, avize epidemiologice și chitanțe pentru eliberarea lor. Peste tot, aceeași amenințare: nu primim altfel copiii la școală. Tare aș vrea să fie la fel de hotărâte inspectoratele când vine vorba de vaccinări, dar se vede treaba că adeverința la dosar e mai importantă decât orice carnet de vaccinuri!".Sandra Alexiu adaugă că aceste analize nu au neapărat relevanța la înscrierea în anul școlar, copiii putând oricum să se îmbolnăvească pe parcurs, iar în ceea ce privește analizele care li se cer în unele cazuri părinților, precum "examenul ginecologic al mamei și analiza de sifilis a tatălui", medicul Sandra Alexiu le califică drept "absurdități": "E dovedit că dacă intră în noul an școlar cu exsudatul faringian făcut, copiii nu răcesc mai puțin! E dovedit că dacă au examenul coproparazitologic negativ, nu scapă de viermișori dacă nu se respectă regulile de igienă. Nu știu ce relevanță au pentru înscrierea la gradiniță examenul ginecologic al mamei și analiza de sifilis a tatălui, dar sunt grădinițe care cer astfel de absurdități! Colegii mei vă pot spune ce pățesc în fiecare an."Concluzia Sandrei Alexiu este că "Ar fi mult mai folositor copiilor noștri să învețe reguli de igienă la școli, să aibă în toalete săpun și hartie igienică în loc de uniforme înzorzonate, ca să nu mai vorbim de manuale școlare care să includă o minimă educație medicală. Poate dacă adulții de acum ar fi căpătat la timpul potrivit informații corecte, nu ar mai cere acum, din postura de educator, inspector, profesor niște hartii fara valoare!"