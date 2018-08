Producătorii de medicamente: Alte 2.300 de medicamente vor dispărea de pe piaţa românească, după ce 2.000 au fost retrase în ultimii doi ani

Asociația Producătorilor de Medicamente Generice susține că taxa clawback aplicată uniform şi medicamentelor ieftine şi celor care costă mii de euro este principala cauză a dispariţiei de pe piaţă a medicamentelor necesare bolnavilor cronici. APMGR face apel către Ministerul Sănătăţii şi Ministerul Finanţelor pentru a introduce un mod de calcul diferenţiat al acestei taxe, "care poate asigura accesul la tratament a milioane de români în condiţii de impact minim asupra cheltuielilor publice"."Taxa clawback are un impact mult mai puternic asupra medicamentelor cu preţ scăzut, prin urmare acestea ajung să aibă un preţ sub costul de producţie şi sunt scoase din fabricaţie sau oprite de la comercializare", a declarat Adrian Grecu, președintele Asociației Producătorilor de Medicamente Generice.APMGR arată că "având în vedere că taxa clawback nu se calculează la prețul de producător, ci la prețul de vânzare cu amănuntul, impactul asupra medicamentelor ieftine este cu mult mai mare. De exemplu, taxa clawback reprezintă 34% din preţul de producător pentru medicamentele sub 25 de lei, ȋn comparaţie cu cca 24% pentru medicamentele peste 3.000 lei"."Deja există o criză majoră a medicamentelor importante, a celor oncologice, precum Cisplatin, Tamoxifen, Fluorouracil sau Flutamidă, care se găsesc din ce în ce mai greu", arată APMGR.APMGR consideră că implementarea acestui calcul diferențiat, concomitent cu introducerea de noi medicamente pe lista celor compensate doar cu alocare de finanțare suplimentară sau prin contracte Cost Volum sau Cost Volum Rezultat reprezintă singurele măsuri care pot opri dispariția medicamentelor ieftine din România.