Cei doi asistenți medicali de la Spitalul Universitar renunță la greva foamei după 17 zile de protest: "Am vrut să atragem atenția, poate se va face curățenie în spitalul ăsta"

Mariana Luceanu și Daniel Simion, cei doi asistenți medicali de la Spitalul Universitar de Urgență din București aflați de 17 zile în greva foamei în semn de protest față de condițiile de lucru din unitatea medicală, au decis miercuri să pună punct protestului. Cei doi angajați ai spitalului au renunțat la protest după ce ministrul Sănătății, Sorina Pintea, a trimis doi reprezentanți ai instituției să discute cu ei și li s-a promis că Corpul de Control al MS va face "un control amănunțit", a declarat Daniel Simion pentru HotNews.ro. "Am vrut să atragem atenția, poate cu ocazia asta se va face curățenie în spitalul ăsta", mai spune Daniel Simion. Reamintim că ministrul Sorina Pintea a trimis, pe data de 6 august, Corpul de Control al Ministerului Sănătății la Spitalul Universitar din București, după declanșarea protestului de către cei doi asistenți medicali.





Contactat de HotNews.ro, Daniel Simion, inițiatorul protestului de la Spitalul Universitar, a declarat că "Controlul Corpului de Control va mai dura poate o săptămână - două, o lună, drept pentru care nu avea rost să mai rămânem o lună în greva foamei, ca să aflăm un rezultat final. Am primit asigurări din partea Ministerului că se va face un control foarte amănunțit, deci să nu ne facem griji din punctul ăsta de vedere, nu va fi un control cum au fost toate celelalte de până acum, așa că nu avea rost să mai stăm o lună în greva foamei, până aflăm un rezultat. Referitor la condițiile din spital, nu la altceva."





Despre motivele declanșării protestului, Daniel Simion spune că "Am vrut să atragem atenția, poate cu ocazia asta se va face curățenie în spitalul ăsta, pentru că trebuie trimise aparate corespunzătoare de făcut curățenie, să nu mai stăm cu acel mop mizerabil, multe și multe și multe altele."





Daniel Simion afirmă că, din acest moment, instituțiile statului trebuie "să își facă treaba, să facă ceea ce trebuie să facă": "Acum trebuie ca instituțiile statului să își facă treaba, să facă ceea ce trebuie să facă. Colegii mei sunt așa cum sunt. Au așteptat să le rezolve altul problemele. Le-am rezolvat, poftim, m-am chinuit și le-am rezolvat. Sper să nu mai ajungă nimeni într-un spital să facă greva foamei, nu este o formă de protest prea bună, nu este ceva care să te bucure, este foarte greu. Important e că s-a terminat cu bine, cel puțin așa cred, că va fi bine."



Daniel Simion mai spune că, în cazul în care "controlul nu va fi făcut bine vom relua protestul, nu avem ce să facem, mergem până la capăt."









Ministerul Sănătății: Concluziile raportului de control vor fi făcute publice





"La solicitarea ministrului Sănătății, Sorina Pintea, o echipă a Ministerului Sănătății s-a aflat în această după - amiază la Spitalul Universitar de Urgență București, unde a discutat cu cei doi protestatari aflați în greva foamei. În urma discuțiilor avute, cei doi au declarat că renunță la această formă de protest", a confirmat miercuri Ministerul Sănătății, într-un comunicat.



"Vă informăm că acțiunea de control demarată de Corpul de Control al Ministerului Sănătății, la începutul lunii august, la această unitate sanitară continuă. Concluziile raportului de control vor fi făcute publice", a mai transmis miercuri Ministerul Sănătății.







"Am intrat în greva foamei din pricina mizeriei din sistem, lipsuri materiale, aparatură vai de mama ei aparatură învechită. Cel mai tare ne-a indignat că, după ce că muncim în condițiile în care muncim, ni se iau și din bani, din acea imensă mărire de salariu că o să avem salarii duble. S-au introdus bonurile de masă în normă de hrană, ne-a luat impozit 45 la sută luna asta, ne-au condiționat că, dacă ne dau tichetele de vacanță trebuie să renunțăm la sporuri. De ce astea dacă țara merge bine și totul este ok, de ce să plătim noi. Dacă doamna manager are demnitate, de ce nu își dă demisia să lase controlul să se desfășoare cum trebuie. Am sunat azi la 112, am solicitat o salvare că nu mă simt bine . A veni salvarea, am spus clar că nu vreau să fiu internat la Spitalul Universitar. Doamna dispecer a spus că dacă renunț la Universitar că așa e legea la cel mai apropiat spital să mă pună să semnez că refuz și am scris în acea foaie că refuz la Universitar. Apoi m-am deplasat cu o colegă la Spitalul Militar, am intrat la UPU la subsol. La triaj erau doi domni și le-am spus că sunt în greva foamei că mă simt rău", declara Daniel Simion, pentru Mediafax, în momentul declanșării protestului.





"Am decis în cazul în care Dan va claca definitiv am zis că trebuie să fie unul care să preia ceea ce a început el, așa că începând de azi, de la ora 10, am depus la registratura Spitalului Universitar înștiințarea intrării mele în grevă generală pe perioadă nedeterminată până când doamna manager își va da demisia sau va fi demisă pentru că în România 2018 nu putem să acceptăm așa ceva în sistemul sanitar. Nu mai putem accepta minciunile, dictatura, punerea piciorului pe cap, indolența conducerii. (...) Personal am văzut multe nereguli începând cu uniformele, nu avem papuci. Cumpăr papuci din banii mei, uniformele le spăl acasă. Ducem microbii acasă la familie la copii și părinți bătrâni. Veșnică este pusă în pericol viața pacienților în acest spital începând cu UPU și terminând cu morga", declara atunci și Mariana Luceanu, care s-a alăturat și ea protestului.





La începutul lunii august, 15 angajaţi ai Spitalului Universitar din Bucureşti au protestat în faţa instituţiei, nemulțumiți că au fost puși să aleagă între voucherele de vacanţă şi sporurile maxime. Ei au reclamat și lipsa de materiale din spital.