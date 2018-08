În plină epidemie de rujeolă, proiectul legii vaccinării e blocat de aproape un an în Parlament. 95 de deputați susțin amendamente care riscă să golească legea de conținut. Deputat USR: "E plin PSD-ul de filosofi ai păducelului"

CITEȘTE ȘI: Date oficiale INSP: Vaccinul ROR are cea mai mare rată de refuz dintre vaccinurile din România, chiar dacă epidemia de rujeolă a făcut 59 de morți, majoritatea bebeluși nevaccinați

Deputata PSD care cere "eliminarea sancțiunilor excesive": "În ritmul procedurii parlamentare, legea nu stă de mult timp"



Proiectul legii vaccinării, elaborat de Ministerul Sănătății, a fost aprobat de Guvern pe 9 august 2017 și a ajuns la Parlament o zi mai târziu. Pe 23 octombrie, el a fost adoptat de Senat, apoi a ajuns la Camera Deputaților (for decizional) unde stă blocat în comisii de peste 8 luni. În prezent, se află la Comisia de Sănătate din Camera Deputaților, unde termenul de depunere a raportului ar fi trebuit să fie 7 noiembrie 2017.



Cristina Dumitrache



Amendamente depuse de Cristina Dumitrache





Ea admite că "la comisie (de sănătate - n.red.) s-a dezbătut cât s-a dezbătut", dar în acest moment "proiectul este în stand by" și că "nu va fi rediscutat curând, pentru că s-a intrat în vacanță parlamentară".



"Este o lege importantă și atunci este normal să se dezbată. Mi-aș fi dorit să se discute mai repede, și colegii mei și-ar fi dorit, dar pentru o lege atât de importantă nu este mult timp. Nu stabilim noi ordinea priorităților, se stabilește la nivel de lider de grup", adaugă Cristina Dumitrache.



De remarcat că majoritatea PSD-ALDE din Parlament a adoptat destul de rapid, în sesiunea parlamentară aflată la final, câteva proiecte de lege, cele mai cunoscute cazuri fiind cele trei "legi ale justiției", modificarea Codului penal sau legea offshore.

Corneliu Buicu

Corneliu Buicu mai spune că "Există posibilitatea să se meargă pe varianta obligativității vaccinării, iar atunci conținutul legii are o anumită formă. Dacă se merge doar pe obligativitatea informării, tot corpul legii are, de fapt, alt conținut. Există în momentul de față nevoia de a răspunde la această întrebare, dacă mergem pe obligativitatea vaccinării sau vorbim doar de obligativitatea informării, similar ca pentru orice act medical. În momentul de față, vorbim de o decizie informată pe care o ia orice pacient când asupra lui se produce o intervenție medicală. În cazul acesta, al obligativității vaccinării, am vorbi, de fapt, de o suspendare a acestui drept de decizie informată. Răspunsul trebuie dat la această întrebare: suspendăm dreptul de decizie informată în cazul vaccinării obligatorii?"De cealaltă parte, Emanuel Ungureanu, deputat USR și vicepreședintele Comisiei de Sănătate, acuză că "Legea vaccinării nu este niciodată discutată pentru că e plin PSD-ul de filosofi ai păducelului și a faptului că ei cred că vaccinurile dau autism. Sunt tot felul de curente acolo, din secolul XVI, și nu o să treacă niciun document important pentru că ei nu lucrează în interesul cetățenilor, ci în interes personal sau de grup. Nu îi interesează nici vaccinarea, nimic altceva. Problema majoră este că nu există voință politică din partea majorității, să ne așezăm la o masă și să luăm decizii pe o temă importantă. Pe probleme mari, cum sunt cele din sănătate, din educație, se merge foarte încet și cu frâna de mână trasă."