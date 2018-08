Numarul locurilor de la rezidențiat va fi corelat în premieră cu necesarul de medici pe fiecare specialitate. Sorina Pintea: "Facem o evaluare serioasă a necesarului de medici. Noi am pregătit medici pentru Uniunea Europeană"

Context. În România, un medic pleca din țară la fiecare 6 ore, arătau datele prezentate de Colegiul Medicilor la finalul anului 2016. Peste 14.500 de medici români au solicitat de la Colegiul Medicilor actele necesare pentru a putea profesa în afara ţării în perioada 2010-2016. La finalul anului 2016, peste 10.000 de medici români lucrau în Germania, Franţa şi Marea Britanie - cele mai importante 3 destinații alese de medicii români care părăsesc țara. După majorările de salarii din primăvara acestui an, Colegiul Medicilor a anunțat că numărul de solicitări depuse de personalul medical care doreşte să profeseze în străinătate s-a redus cu 40%.





Potrivit ministrului Sănătății, cifra de școlarizare pentru rezidențiat a fost majorată, anul acesta, de la 4.000 la 5.451."Nu am trecut la capitolul bilanț faptul că facem o evaluare serioasă a necesarului de medici pe specialități, pentru că noi am pregătit medici pentru Uniunea Europeană, și îmi asum ceea ce spun: nu avem medici de familie, nu avem medici epidemiologi, nu avem medici pediatri, nu avem medici pediatri pe diverse specialități - onco-pediatrie, de exemplu, chirurgie cardiacă", spune Sorina Pintea.Ministrul Sănătății a explicat că "În urma discuțiilor cu reprezentanții centrelor universitare am luat decizia ca numărul locurilor pe specialități scoase la rezidențiat să fie făcut în urma unei analize foarte clare. Vom avea o situație de la Colegiul Medicilor și o situație pe care o s-o cerem noi de la spitalele din țară.""Cei din centrele universitare au spus că vor discuta ei cu Colegiul Medicilor, noi cu spitalele din țară. Adică, la neurochirurgie de exemplu, durata rezidențiatului este de 7 ani. Vom cere date despre câți nerochirurgi se pensionează peste 7 ani, câte spitale noi urmează a se înființa, câte posturi noi se preconizează a se crea, astfel încât să scoatem la rezidențiat, la concurs, specialitățile de care România are nevoie", a precizat Sorina Pintea."Avem, spre exemplu, nevoie, din estimările noatre, de aproximativ 200 de medici epidemilologi. Anul trecut au fost scoase 11 locuri la rezidențiat. Avem un necesar mare de medici de familie, sunt zone în centrul țării unde 90% dintre medici se pensionează anul acesta sau anul viitor. Locuri la rezidențiat nu au fost scoase. Avem, pe zona de neurologie pediatrică, pe zona de neuropsihiatrie pediatrică, un necesar foarte mare, având în vedere numărul centrelor de boli rare pe care dorim să le înființăm. Anul trecut la rezidențiat au fost 8 posturi. Necesarul este 110. Nu o să putem scoate toate 110, pentru că nu avem capacitatea de pregătire, dar măcar să facem un echilibru între ceea ce este nevoie și ceea ce scoatem la concurs", a explicat ministrul Sănătății.