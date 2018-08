Sorina Pintea, la bilanț: "Au fost 6 luni dificile, am fost nevoiți să stingem incendii". Deblocarea proiectelor spitalelor regionale și simplificarea accesului la tratament în străinătate - printre "obiectivele îndeplinite"

"Au trecut 6 luni dificile, în care eu și echipa mea am fost nevoiți să stingem incendii, dar în acleași timp să ne așezăm la masa de lucru și să gândim strategii pe termen mediu și lung. Am venit în minister cu dorința de a schimba mentalități și de a debloca sistemul", spune ministrul Sănătății.După o jumătate de an la conducerea Ministerului Sănătății, Sorina Pintea spune că "Am reușit o parte din obiectivele propuse, altele sunt în curs de realizare, dar există și neîmpliniri, pe care mi le-aș fi doprit altfel. Cunosc realitățile din spitale și pe cele cu care se confruntă pacienții." Ministrul Sănătății promite că "Voi face tot ce pot pentru îmbunătățirea vieții pacienților și a condițiilor de lucru pentru cadrele medicale.""Aș începe cu, care au schimbat în bine viața pacienților din România, au debirocratizat sistemul și am reușit într-un fel să ajutăm oameni care, până în momentul în care am adoptat aceste modificări legislative, nu aveau nicio șansă: 4 Ordonanțe de Urgență, 14 Hotărâri de Guvern, 35 de Ordine de ministru. Ordonanța de Urgență privind spitalele regionale, asigurarea asistenței medicale în centrele de permanență, prin Hotărâri de Guvern am introdus molecule noi, am aprobat regulamentul de sporuri.""Prin Ordinul de ministru nr. 50 am, am făcut un lucru extraordinar, zic eu. Ultimele două dosare care sunt pe masa comisiei Ministerului Sănătății și care, probabil, ar fi fost probabil foarte greu de aprobat se referă la o pacientă aflată în Germania, a cărei stare de sănătate s-a înrăutățit și are nevoie de urgență de un transplant pulmonar. Din fericire, s-a găsit repede donatorul, fata a beneficiat de acel transplant, iar dosarul a ajuns pe masa Ministerului Sănătății fără ca pacienta să fie prezentă în România, pe baza documentelor medicale trimise de spital. Valoarea operației și tratamentului post-operator este de 500 de mii de euro. Cazul fetiței de 3 ani case se află în Spitalul Marie Curie și ar trebui să beneficieze de un transplant de intestin: astăzi vom aproba acest dosar. Valoarea: 415.000 de lire. Clinica care o primește pe fetiță se află în Birmingham. În cele 6 luni au fost aprobate dosare pentru 59 de pacienți cu vârste cuprinse între 4 luni și 72 de ani.""A fost reglementată: decontarea tratamentului lor s-a prelungit până în anul 2020.""Avem în curs de aprobare 12 acte care sunt în transparență decizională și 24 de acte normative în curs de elaborare, care se referă la organizarea activității de transfuzie sanguină, se referă la organizarea activității de transplant, precum și la, acestea sunt doar o parte.""Prin programul de guvernare, PSD și-a asumat construcția a 8 spitale regionale, dintre care. În cele 6 luni de când am preluat portofoliul, am reușit deblocarea situației privind construcția spitalelor, astfel încât pe data de 13 iulie, la Iași, am prezentat draftul studiului de fezabilitate, iar cererea de finanțare va fi depusă în cursul lunii septembrie la Bruxelles. Pe 26 iulie am prezentat draftul de spital regional la Cluj, în cursul lunii octombrie se va depune cererea de finanțare pentru acest spital. La Craiova vom prezenta studiul de fezabilitate în cursul lunii septembrie, iar în luna decembrie vom depune cererea de finanțare. Aceste spitale regionale vor schimba conceptul de spital în România, vor schimba sistemul de finanțare. Veți spune da, sunteți sceptici, se discută din 2008 despre aceste spitale, dar pot să vă asigur că această construcție va începe, iar termenul de finalizare fiind anul 2023.""Ministerul Sănătății a alocat bani, din diverse surse, bani pentru reabilitarea, extinderea, modernizarea și dotarea unor unități sanitare."