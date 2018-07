​REPORTAJ În țara unde un medic a plecat în străinătate la fiecare 6 ore, candidații la Medicină spun că vor să rămână, dar au o condiție: „Salariul nu e totul” / Cum au stat membrii comisiei care a elaborat subiectele izolați 5 zile înaintea examenului

Doi candidați pe loc. 2.976 de candidaţi s-au înscris anul acesta la admiterea de la Universitatea de Medicină și Farmacie Carol Davila din București, care a scos la concurs 1.402 locuri (1.100 de locuri "la buget" și 302 locuri cu taxă).

Candidații la UMF Carol Davila și-au aflat astăzi notele la examen, dar rezultatele finale ale concursului - lista admișilor și a respinșilor, în ordinea notelor obținute - vor fi afișate mâine.

Măsuri stricte: membrii comisiei care a elaborat subiectele, izolați de 5 zile într-o locație secretă din zona Izvorani, pentru a nu exista niciun fel de suspiciuni că cineva ar putea afla subiectele înaintea examenului.

Majoritatea candidaților la admiterea de la UMF Carol Davila consultați de HotNews.ro susțin că nu vor să plece în străinătate, ci să rămână în țară, dar admit că "nu depinde doar de ei". Tinerii spun că recentele măriri de salarii din sistem nu sunt suficiente: își doresc și condiții decente în spitale, pentru a putea să își facă meseria.

În România, un medic pleca din țară la fiecare 6 ore, arătau datele prezentate de Colegiul Medicilor la finalul anului 2016. Peste 14.500 de medici români au solicitat de la Colegiul Medicilor actele necesare pentru a putea profesa în afara ţării în perioada 2010-2016.

După majorările de salarii din primăvara acestui an, Colegiul Medicilor a anunțat că numărul de solicitări depuse de personalul medical care doreşte să profeseze în străinătate s-a redus cu 40%.







21 de cadre didactice au făcut parte din comisia care a elaborat subiectele pentru admiterea din acest an la UMF Carol Davila. Din comisie au făcut parte, de asemenea, 11 persoane din corpul tehnic - în total 32 de oameni. Toți au fost izolați începând de vinerea trecută la o locație secretă din zona Izvorani, a declarat, pentru HotNews.ro, Valentin Mateescu, purtătorul de cuvânt al Universității de Medicină și Farmacie "Carol Davila" din București.Emoții la admitere







Ana speră să aibă condiții să poată rămâne în țară, dar spune că asta nu depinde doar de ea. "Salariul nu e totul", spune Ana, care visează și la "condiții decente în spitalele din România" ca să își facă meseria. Își dorește "o viață palpitantă, o carieră în chirurgie". Nu vrea să se oprească, spre exemplu, la medicina de familie, pentru că, spune ea, "nu vreau doar să scriu rețete și trimiteri".Admitere la UMF

Ca și Ana, Andrei s-a pregătit și a învățat câțiva ani pentru admiterea de azi. "E mult de învățat, dar e timp investit în tine." Tânărul spune că nu mai are medici în familie și el ar putea fi primul. Vrea să rămână în țară pentru "a face bine" și pentru a schimba în percepția asupra medicilor români.







Despre subiectele de la admitere, părerile sunt împărțite: unii spun că "s-a dat mai ușor ca la simulare", alții spun că a fost greu. O tânără și mama ei plâng îmbrățișate pentru că fata nu a apucat să rezolve toate subiectele. "În 20 de minute îmi rămăsese să mai fac 40 de de-alea..." Mama oftează și spune "Hai să îl sunăm pe tata."









Medici

În România, un medic plecă din țară la fiecare 6 ore, arătau datele prezentate de Colegiul Medicilor la finalul anului 2016. Peste 14.500 de medici români au solicitat de la Colegiul Medicilor actele necesare pentru a putea profesa în afara ţării în perioada 2010-2016. La finalul anului 2016, peste 10.000 de medici români lucrau în Germania, Franţa şi Marea Britanie - cele mai importante 3 destinații alese de medicii români care părăsesc țara.Medici





În toate aceste zile, ei nu au avut niciun fel de contact cu exteriorul, nici măcar prin telefon - cu toții și-au lăsat telefoanele la recepția clădirii unde au fost cazați. Această măsură este luată în fiecare an, la admitere, pentru a nu exista suspiciuni că cineva ar putea afla subiectele înaintea examenului.Miercuri dimineață, sute de părinți din București și din toată țara au făcut ca trotuarul din fața UMF Carol Davila să devină neîncăpător. Pentru că nimeni nu are acces în curtea universității pe durata examenului, trotuarul din fața universității și cel de peste drum s-a umplut de părinți nerăbdători și, în multe cazuri, mai emoționați decât copiii lor, care sususțin examenul în clădire.Ana a terminat liceul anul acesta și e la prima încercare de admitere la Medicină. Au venit să o susțină mama ei și cele mai bune două prietene. Ana s-a pregătit timp de doi ani pentru examenul de astazi, cu un profesor de specialitate. "Cu pregătirea e deja o afacere. Dar nu te poți pregăti singur, pentru că medicina evoluează de la an la an, plus că nu e suficient să citești singur, oricât de mult ai citi, trebuie să fii ajutat să faci anumite conexiuni", explică mama Anei.În ultimele două-trei săptămâni dinaintea examenului, Ana și-a închis contul de Facebook și de Instagram și s-a concentrat doar pe învățat. "Avea zile când spunea 'nu am chef să vorbesc cu tine' și o înțelegeam", completează mama Anei.Dacă nu va "reuși" anul acesta, va încerca din nou la anul, iar până atunci e decisă să facă voluntariat în domeniu, pentru a căpăta experiență. Mai are medici în familie, rude îndepărtate, și nu se vede încercând un alt domeniu."Se va pregăti și încă un an, și încă doi dacă va fi nevoie. Va fi decizia ei, dar un părinte face orice pentru copilul lui", încheie mama Anei.Andrei a venit tocmai din Vrancea să dea admitere la Medicină în București. Împreună cu el a venit și mama lui, să îl susțină la examenul de azi. Andrei e dezinvolt și a ieșit optimist din sala de examen. Povestește că își dorește să devină medic încă "dintr-a patra". De ce a ales medicina încă de când era un copil? "Că e frumoasa. E o meserie care merită onorată și respectată în România."Un alt candidat care a ieșit din examen glumește relaxat cu colegii: "A fost ușor, am scris despre Moromeții."O mamă din mulțime care își așteaptă fiica să iasă de la examen mărturisește că "îi sare inima" de fiecare dată când îi sună telefonul.O altă mamă a trecut și anul trecut prin emoțiile admiterii la Medicină. Fiul ei încearcă azi a doua oară. "Față de anul trecut s-a dat mai ușor", spune ea cu optimism. E sigură că de data asta "o să intre".Sunt și părinți care își așteaptă copiii să iasă de la examen cu buchete de flori în mână.O altă mamă și fiica ei sunt triste. E la a doua încercare și tânăra e sigură că nu va intra nici acum. "Nu vezi ca aici ai ghinion?" îi spune mama. Tânăra ar vrea să se angajeze, dar mama insistă: "Nu te angajezi! Du-te si la Arhitectura! Poate acolo ai noroc."2.976 de candidaţi s-au înscris la admiterea de la Universitatea de Medicină și Farmacie Carol Davila din București, care a scos la concurs, în acest an, 1.402 de locuri, dintre care 1.100 de locuri finanţate de la bugetul de stat şi 302 locuri cu taxă.Pentru cele 569 locuri la Facultatea de Medicină s-au înscris 1.823 de candidaţi, pentru Facultatea de Medicină Dentară, 485 de candidaţi/171 de locuri, pentru Facultatea de Farmacie, 199 de candidaţi/171 de locuri, iar pentru FMAM (4 ani de studiu), 290 de candidaţi/110 de locuri, in timp ce pentru cele 79 de locuri alocate altor specializari FMAM (3 ani de studiu) s-au inscris 179 de concurenți.În domeniul asistenței medicale, scurgerea de creiere a devenit o reală urgență în România, profesioniștii calificați devenind din ce în ce mai greu de găsit, arată și un studiu al Băncii Mondiale , publicat miercuri de HotNews.ro. De exemplu, în 2017, rata de neocupare a locurilor de muncă în sectorul sănătății a fost mai mult decât dublă față de media economiei, arată studiul citat.Practic, unul din patru medici a plecat să lucreze în străinătate. Între anii 2000 și 2013, numărul medicilor români care au părăsit țara a crescut cu peste 650 la sută, depășind 14.000 în 2013 (peste 25% din totalul medicilor români). Ca urmare, multe zone rurale sunt lăsate fără asistență medicală, agravând situația celor mai săraci români.După majorările de salarii din primăvara acestui an, Colegiul Medicilor a anunțat că numărul de solicitări depuse de personalul medical care doreşte să profeseze în străinătate s-a redus cu 40%.