„Parmezanul e ca tutunul.“ Cruciada OMS și revolta Italiei

Imaginați-vă o formă de Parmigiano-Reggiano cu ale sale patruzeci de kg de bunătate, un gram în plus sau în minus. Să ne imaginăm apoi crusta sa lucioasă de culoare aurie, ştanţată cu simboluri care atestă autenticitatea. Apoi....dar ce avem aici? O etichetă cu imaginea unui om gras şi bolnav lângă care scrie: ''Parmigiano Reggiano dăunează grav sănătăţii dvs.“ Sau: „Brânza provoacă diabet“. Practic, un coşmar. Care ar putea deveni însă realitate.

OMS, Organizația Mondială a Sănătății, și-a stabilit ca prioritate absolută bolile netransmisibile, dar teribil de mortale cum ar fi diabetul zaharat, cancerul, atacul de cord. Un adevărat război sfânt, sau mai degrabă sănătos: de altfel acestea sunt cele mai mari cauze de mortalitate din lumea în care într-un an, doar cancerul omoară aproape nouă milioane de oameni. Iar bolile cardiovasculare sunt chiar mai rău, fiind inamicul public numărul unu.







Organizația Națiunilor Unite a decis că până în 2030, decesele provocate de acești factori vor trebui să scadă cu cel puțin o treime. Lucru cu care suntem cu toţii de acord. Data fatidica este 27 septembrie, când ONU va discuta despre bolile netransmisibile și va propune spre vot o rezoluție care ar putea include taxe mai mari şi avertizari înfricoșătoare de tipul celor scrise pe pachetele de Marlboro pe alimentele acuzate că ar favoriza aceste boli.





Problema constă în faptul că pe lista neagră a OMS, în afara junk food-ului, riscă să ajungă şi unele dintre bijuteriile agro-alimentare Made in Italy, cum ar fi Parmigiano Reggiano, respins din cauza faptului că ar conţine puţin mai multă sare decât cantitatea recomandată. La fel şi șunca de Parma, uleiul de măsline extra virgin, pastele făinoase, pizza. Practic toate punctele de rezistenţă ale dietei mediteraneene considerate în întreaga lume ca fiind un adevărat elixir al vieții, vor fi demonizate de la o zi la alta, nefiind suficient de light. Şi puse la acelaşi nivel cu gudronul din țigări care distruge plămânii, cu Coca-Cola, sau chiar mai rău. Deoarece chiar și astăzi, în unele țări care au adoptat eticheta de tip semafor, (roșu = interzis, ​​galben = de consumat cu moderaţie, verde - fără limită), băutura din Atlanta, în versiunea light sau zero, are undă verde în timp ce aproape toate produsele italiene autentice sunt interzise.







E ca şi cum ai descoperi de la o zi la alta că Marion Cotillard este o broască râioasă, în timp ce fosta colegă de clasă cu respiraţia pestilențială a câștigat titlul de Miss Univers. Producătorii sunt îngroziți deoarece în joc se află un export în valoare de 41 de miliarde de euro pe an care speră să crească.





Ieri, ministrul agriculturii, Gian Marco Centinaio, într-un interviu acordat postului radiofonic al CEI, InBlu Radio, a vorbit despre „nebunie pură“ și a promis „o luptă foarte dură“ (nu se ştie încă dacă va fi 'salviniană' sau nu). „Există dorința de a redimensiona produsele italiene. Suntem atacaţi. Însă scopul nostru este acela de a face lumea să înțeleagă faptul că alimentele italiene şi vinul nostru sunt produse de calitate. Nu pot să cred că produse precum Grana Padano, Parmigiano, Prosciutto di Parma sau uleiul de măsline pot fi considerate la fel de nocive ca produsele chimice care sunt vândute deseori în supermarket-urile americane ", a spus ministrul.