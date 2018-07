Sorana Cîrstea a donat un incubator maternității din Târgoviște

Jucătoarea de tenis Sorana Cîrstea și-a donat premiul de la Fed Cup Maternității din Târgoviște, care a fost dotată cu un incubator performant, în valoare de 75.000 de lei. Sportiva se alătură în acest fel cauzei Organizației Salvați Copiii de combatere a mortalității infantile.



Incubatoarele pentru copiii născuți prematur de la maternitatea din Târgoviște erau deja uzate de aproape un deceniu, în condițiile în care unitatea medicală deservește mai multe județe în ceea ce privește cazurile severe de prematuritate, arată Organizația Salvați Copiii, într-un comunicat.



Teoretic, Maternitatea din Târgoviște a fost ridicată la unitate de grad III, ceea ce înseamnă că poate prelua și trata cazuri cu vulnerabilități crescute, însă, de cele mai multe ori, aceste cazuri erau direcționate către spitale din București.



În prima jumătate a anului, la Maternitatea din Târgoviște s-au născut 60 de copii înainte de termen, ceea ce reprezintă o rată de zece procente din totalul nașterilor. Dintre aceștia, în zece cazuri a fost vorba despre prematuritate severă. Cazuri care, în mod normal, erau trimise la maternități din București. Odată cu ridicarea în grad a maternității, ele sunt tratate aici.



Zece prematuri au fost transferați la Târgoviște de la maternitățile din regiune (Argeș și Prahova) și toți au fost salvați și recuperați în dezvoltare de echipa medicală.



"Medicii de aici au făcut față în mod excepțional, dar a salva vieți cu mâinile goale este un risc pe care niciun sistem medical nu ar trebui să și-l asume. De cele mai multe ori, un incubator face diferența dintre viață și moarte, or, când știi care e soluția și când știi că ea este la îndemână, a o neglija și a aplica principiul atât de păgubos 'merge și așa', este iresponsabil. Noi, la Salvați Copiii, milităm atât pentru politici publice coerente, cât și pentru responsabilitate socială. Gestul Soranei Cîrstea de a-și dona premiul în bani de la participarea ei la Fed Cup către programul Organizației Salvați Copiii de reducere a mortalității infantile în România este unul exemplar și pentru asta îi suntem recunoscători", a afirmat Gabriela Alexandrescu, președintele executiv al Organizației Salvați Copiii România.



În anul 2017, Salvați Copiii România a investit peste 813.000 de euro în dotarea a 40 de maternități și secții de nou-născuți din: București, Brașov, Reșița, Caransebeș, Târgu-Neamț, Bicaz, Roman, Târgu-Mureș, Gura Humorului, Rădăuți, Buftea, Buzău, Iași, Satu-Mare, Tulcea, Bârlad, Botoșani, Caracal, Sibiu, Deva, Călărași, Oradea, Mangalia, Râmnicu-Vâlcea, Pitești, Craiova, Timișoara, Bacău, Drobeta Turnu Severin, Zalău, Baia-Mare, Târgoviște și Alba-Iulia.



"Deși joci individual, în tenis te bazezi la fiecare minge pe echipa ta. Astfel, cu muncă, migală, disciplină, dar și suport din partea echipei, ajungi să faci performanță. Cred că acest principiu este valabil și în cazul copiilor născuți prematur: ei au nevoie de o echipă bună, iar eu am decis să fac parte din echipa lor. Consider că fiecare dintre noi e dator să dea înapoi ceva societății unde s-a format. Mai mult, noi, ca sportivi care am beneficiat de ajutorul multor oameni minunați, care ne-au format și ne-au dat posibilitatea să fim apreciați în afara țării, trebuie să fim un exemplu pentru societate. Ca mulțumire pentru că am avut și am onoarea să reprezint România la competiții internaționale precum Fed Cup, am dorit să donez acești bani, pe care eu i-am primit, unei organizații care știe ce să facă cu ei și să mă întorc în orașul de unde am plecat, împreună cu Salvați Copiii, cu o dotare care poate va ajuta să crească viitori campioni din copilașii născuți prematur – și, cu siguranță, le va salva viețile. Îi chem pe toți colegii mei, sportivi de performanță, să dea un exemplu și să se implice activ în cauze ca aceasta și să începem să fim noi schimbarea pe care o vrem în societate. Joc pentru România, dau înapoi României. Mulțumesc Organizației Salvați Copiii România că mă învață cum să fac acest bine!", spune Sorana Cîrstea.



Datele arată că 90% dintre copiii prematuri sau extrem prematuri (sub 32 de săptămâni) supraviețuiesc în țările dezvoltate, în timp ce în regiunile slab dezvoltate 90% dintre acești copii mor. (Raport WHOBorn too soon). În România, este cazul unuia din 10 copii, care se naşte prematur şi are nevoie de intervenție medicală de urgență încă din primul minut de viață pentru a supraviețui. Echipamentele medicale insuficiente rămân o problemă frecventă în România, conform datelor din analiza Salvați Copiii privind situația maternităților din România: 13% dintre maternitățile de nivel I nu au niciun incubator standard pentru nou-născuții prematuri, 56% dintre maternitățile de nivel II nu au ventilator pentru suport respirator și 14% dintre maternitățile de nivel III au o singură masă de reanimare pentru copii.