Adolescent de 15 ani, supus unui transplant de cord la Târgu Mureş. Donatorul - un copil de 14 ani

Operaţia a fost efectuată de către şeful Clinicii de Chirurgie Cardiovasculară din cadrul institutului, profesor doctor Horaţiu Suciu, și a durat aproximativ nouă ore."Am reuşit să efectuăm un transplant cardiac la un copil de 15 ani din judeţul Caraş Severin, un copil care încă din copilăria mică a fost operat într-un alt centru cu probleme cardio-vasculare şi care pe parcurs a dezvoltat insuficienţă cardiacă. De ceva mai mult de un an este pe lista noastră de transplant cu acest diagnostic de insuficienţă cardiacă în stadiu ireductibil şi suntem foarte bucuroşi că am reuşit să efectuăm această intervenţie. Din păcate, donatorii la această grupă de vârstă sunt foarte rari. Aş vrea să subliniez o apreciere a gestului nobil al familiei aparţinătoare care a fost de acord să doneze şi prin acest gest să salveze alţi trei, patru sau cinci copii", a declarat Horaţiu Suciu.Operaţia a început marţi la ora 17:00, cordul a ajuns la ora 19:00 cu un elicopter SMURD după ce a fost prelevat de la un copil din Oradea, şi s-a încheiat miercuri, în jurul orei 2:00."Cordul a venit de la Oradea, a fost preluat de o echipă din clinica noastră, a ajuns pe calea aerului cu un elicopter SMURD. Am primit un cord foarte bun de la un băiat de 14 ani, victimă a unui accident rutier. Operaţia a început la ora 17.00, cordul a ajuns în jurul orei 19.00, a fost a doua intervenţie la copil, puţin mai delicată, dar a decurs fără incidente", a mai precizat medicul Horaţiu Suciu.Şeful Clinicii de Chirurgie Cardiovasculară a precizat că transplantul de organe la copii este foarte rar, ultimul astfel de caz fiind în anul 2011: "Este primul transplant la copii după o perioadă foarte lungă. În 2011, am făcut un transplant la o fetiţă de 3 ani, de atunci nu îmi aduc aminte să fi fost încă un copil donator."Ficatul prelevat de la copilul de 14 ani din Oradea a ajuns la Bucureşti, iar rinichii la Cluj şi Bucureşti.