Sorina Pintea: În maximum două luni vom prezenta un proiect de lege privind transplantul

Gheorghe Tache, preşedinte al Asociaţiei Transplantaţilor din România, a subliniat faptul că asociaţia pe care o reprezintă îşi doreşte o nouă lege a transplantului care să fie funcţională, mai multe centre de transplant, eliminarea disfuncţionalităţilor pe "orizontală şi verticală" în această activitate şi mai multă informare a pacienţilor şi/sau aparţinătorilor.









Sute de români, pe listele de așteptare pentru transplant



Sute de români se află pe listele de așteptare pentru transplant, iar numărul donatorilor de organe s-a înjumătăţit în România în anul 2017 comparativ cu 2016, declara, la începutul lunii iunie, medicul Carmen Pantiş, coordonator al Programului de transplant din judeţul Bihor. Potrivit acesteia, până la finalul lunii mai 2018 au existat 24 de donatori "reali". Carmen Pantiș mai spune că "Numărul de pacienţi care sunt pe listele de aşteptare este foarte mare. Sunt peste 3.000 de pacienţi pe listele de aşteptare pentru rinichi, peste 600 la ficat, 200 la cord. Există mai mult de 40 de pacienţi în aşteptare pentru transplant pulmonar."



Experți ai Agenției Naționale de Transplant și ai Ministerului Sănătății elaboraseră un proiect al legii transplantului și anul trecut, în mandatul de ministru al lui Florian Bodog. Proiectul a fost postat la finalul anului trecut pe site-ul Ministerului Sănătății. La acea vreme, proiectul de lege a fost puternic criticat de fostul ministru Vlad Voiculescu, acesta atrăgând atenția că documentul prevedea ca decizia privind beneficiarul unui organ prelevat să revină șefului echipei medicale care realizează transplantul. Vlad Voiculescu a subliniat că, printr-o astfel de propunere, nu numai că nu se ia nicio masura impotriva abuzurilor de tipul celor facute de medicul Mihai Lucan, ci se face "exact pe dos", iar "fărădelegea devine lege".



"Art. 57, alin. (2) Alegerea receptorului apartine sefului echipei chirurgicale care efectueaza procedura de transplant uman, dupa consultarea cu ceilalti specialisti implicati." - formularea-cheie din proiectul noii legi a transplantului, elaborată în mandatul de ministru al lui Florian Bodog.





"Din grupul de lucru vor face parte specialişti, politicieni din tot spectrul politic, pacienţi, transplantaţi, donatori vii. Intenţionăm ca în maxim două luni de zile această lege să fie propusă. Nu vă ascund că ne-am orientat - sau cei care vom propune grupului de lucru soluţii - ne-am orientat spre legea spaniolă care nouă ni se pare foarte potrivită României, actualului context", a spus Sorina Pintea, luni, la o conferinţă de presă organizată de Asociaţia Transplantaţilor din România (ATR) la Institutul Clinic Fundeni, cu ocazia Zilei Donatorului de organe, potrivit Agerpres.Ministrul Sănătății a prezentat şi o serie de date statistice privind transplantul în ţara noastră: "În 2014, în România au existat 138 de donatori reali, în 2015 - 115, în 2016 - 123, în 2017 - 65, iar în 2018, până acum 30. E mult, e puţin? Eu zic că e foarte puţin, pentru că, ştiţi, activitatea de transplant nu poate exista dacă nu există organe. Şi, indiferent la ce organizaţie am adera, dacă noi, aici, nu suntem conştienţi de acest lucru este inutil", a arătat Sorina Pintea.Potrivit ministrului Sănătății, rolul principal în activitatea premergătoare celei de transplant "îi revine coordonatorului judeţean, medicului din terapia intensivă, spre a convinge aparţinătorii că organele fiului, fratelui, tatălui, soţiei pot să ajute alţi oameni şi pot salva multe vieţi"."Aici avem o problemă, nu ştiu ce s-a întâmplat, aţi văzut, din statistici, activitatea de donare a scăzut foarte mult. Dramatic spun eu, pentru că 60 de rinichi sau 40 de plămâni puteau salva foarte multe vieţi. Cred că o parte din vină ne aparţine şi nouă, autorităţilor, pentru că, indiferent de scandalurile care au fost şi au fost, trebuie să recunoaştem, ar fi trebuit să nu încetăm a susţine această activitate. Ar fi trebuit să avem mai demult o lege a transplantului, care să spună foarte clar ce trebuie să se întâmple, ar fi trebuit să stimulăm mai mult coordonatorii centrelor judeţene, pentru că am stimulat altceva, financiar vorbesc, şi asta este o problemă. Ar fi trebuit poate să-l lăudăm mai mult pe doctorul Copcă, pentru că a avut curajul să facă primul transplant pulmonar, sau poate să-l susţinem pentru că eu cred că medicii aşteaptă susţinere, nu neapărat multe laude", a adăugat Sorina Pintea.Ministrul a vorbit şi despre decizia de a schimba conducerea Agenţiei Naţionale de Transplant: "Personal, mi s-a părut că nu se întâmplă mare lucru acolo. În afară de câţiva oameni, restul nu fac mare lucru, dar, restul nu există. În acest moment, organigrama are 19 posturi vacante, personalul este oricum puţin. E nevoie de o rectificare bugetară, de suplimentare a veniturilor, lucru care nu mi s-a solicitat niciodată. E nevoie de transparenţă, aşa cum ne-o dorim cu toţii, inclusiv eu, dar, din păcate, aplicaţia online nu ne aparţine, nu avem control asupra ei. Astea sunt amănunte care fac ca întregul să nu funcţioneze. Şi mai presus de toate avem nevoie de comunicare cu cei pe care-i coordonăm, cu coordonatorii regionali, cu coordonatorii centrelor judeţene. Şi, mai ales, nu în ultimul rând, în primul rând avem nevoie de comunicare cu pacienţii, cu asociaţiile de pacienţi."Ministrul a vorbit și despre Eurotransplant: "Ca să putem intra în Eurotransplant (...) trebuie să îndeplinim nişte condiţii. Deci, eu cred că este mai important să respectăm un protocol pe care-l avem şi noi şi ei şi care nu este denunţat de nimeni şi să pregătim paşii de a accede cu adevărat în acea organizaţie, acea fundaţie, pentru că în acest moment nu suntem pregătiţi."