Anchetă la Spitalul judeţean din Buzău după ce un pacient a reclamat că medicii i-ar fi uitat în corp un tampon chirurgical, după o operație

"Am văzut reclamaţia, medical, nici în timpul intervenţiei, nici în timpul explorărilor dinaintea operaţiei, nu se putea tehnic să rămână un pansament acolo. Colonul este tot timpul închis în timpul operaţiei, nu avea cum să fie o compresă în interiorul colonului", a declarat marţi, în cadrul unei conferinţe de presă, medicul chirurg Cătălin Bostan.Medicul de gardă Valentin Mănică susţine că "nu a văzut niciun bandaj": "Acest pacient a fost adus vineri cu Salvarea pentru tulburări de tranzit la nivelul stomei, prezenta o proastă funcţionare a stomei, am desfăcut punga de stomă şi acolo am observat un fecalom pe care l-am evacuat. Mi s-a părut că erau doar materii fecale, nimic altceva. Nu am văzut bandaj şi nu am stat să verific ce este în interior", a precizat medicul chirurg, în aceeaşi conferinţă.La rândul său, directorul medical Dragoş Porumb a declarat că a fost demarată o anchetă internă în acest caz: "Am demarat o anchetă internă pentru a reconstitui cazul, începând cu prezentarea pacientului la Unitatea de Primiri Urgenţe, dar este puţin probabil că un pacient care face chimioterapie poate să stea şase luni cu un corp străin în abdomen fără să păţească nimic", a afirmat directorul medical Dragoş Porumb.Potrivit acestuia, medicul chirurg va fi sancţionat deocamdată pentru că nu a trecut pacientul în foaia de observaţie.