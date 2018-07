ONG-urile care dotează sau construiesc spitale, "scoase din joc" de o modificare a Codului Fiscal: Prevederea absurdă care face ca doar 2% dintre ele să mai aibă acces la sponsorizări de la companii

OUG de modificare a Codului Fiscal "scoate din joc" 98% dintre ONG-uri

Cheia problemei: Ce înseamnă "furnizori de servicii sociale acreditați cu cel puțin un serviciu social licențiat"? Este vorba despre ONG-urile care oferă anumite terapii și au interacțiune directă cu pacientul (beneficiarul). În această situație sunt, însă, doar 2% dintre ONG-urile din România, a declarat, pentru HotNews.ro, Oana Gheorghiu, co-fondator al Asociației Dăruiește Viața, care construiește, în curtea Spitalului Marie Curie din București, primul spital de oncologie pediatrică din România.



Ce înseamnă "furnizori de servicii sociale acreditați cu cel puțin un serviciu social licențiat"? Este vorba despre ONG-urile care oferă anumite terapii și au interacțiune directă cu pacientul (beneficiarul). În această situație sunt, însă, doar 2% dintre ONG-urile din România, a declarat, pentru HotNews.ro, Oana Gheorghiu, co-fondator al Asociației Dăruiește Viața, care construiește, în curtea Spitalului Marie Curie din București, primul spital de oncologie pediatrică din România.

Primul spital de oncologie pediatrică din România







Conform ultimelor date disponibile la ANAF, în anul 2016, peste 1,8 milioane de români au redirecționat 2% din impozitul lor pe venit, aferent anului 2015, cumulând peste 200 de milioane de lei, către o organizație neguvernamentală sau unitate de cult.



Pe scurt, aceste modificări înseamnă că "80% dintre companii au posibilitatea să redirecționeze bani din sponsorizări doar către 2% din ONG-uri. Asta a venit Codul fiscal și a făcut - doar cei care au servicii acreditate mai pot primi sponsorizări de la 80% dintre companii. Nu există nicio fundamentare și nicio logică. Ministerul Finanțelor ne-a promis ferm că va rezolva această problemă pentru că este o greșeală și o măsura discriminatorie nefundamentată", explică Oana Gheorghiu, co-fondator Dăruiește viața.

Primul spital de oncologie pediatrică din România, construit de un ONG





Numarul ONG-urilor acreditate în România pentru terapii și interacțiune directă cu pacienții, în sensul definit de OUG de modificare a Codului Fiscal, este de aproximativ 1.200, dintr-un total de peste 42.000 de organizații non-guvernamentale active. Dintre cele 42.707 organizații non-guvernamentale care sunt active în România (sunt înregistrate, depun bilanțul contabil și plătesc taxe și impozite conform legii), doar 2,7% îndeplinesc criteriile definite de Ordonanța 25/2018. "Sunt foarte multe organizații care, deși derulează proiecte cu impact major pentru mii de persoane chiar în domeniul social, nu se încadrează în criteriile respective pentru că prin prisma specificului activității pe care o desfășoară ele nu oferă servicii direct către beneficiari, drept urmare nu sunt furnizori de servicii sociale", arată reprezentanții ONG-urilor, într-un memoriu depus la Ministerul Finanțelor.







Dăruiește viața, ONG-ul fondat de Oana Gheorghiu și Carmen Uscatu, a investit până acum, în total, 6 milioane de euro, bani obținuți din sponsorizări și donații, în dotarea secțiilor unor spitale din România. Oana Gheorghiu și Carmen Uscatu se află în fața celei mai mari provocări de până acum: construiesc prima clinică integrată de oncologie și radioterapie din România, la Spitalul de Copii "Marie Curie" din București. Clinica va avea un compartiment de Oncologie cu 97 de paturi, un compartiment de Radioterapie, paturi pentru părinți în saloanele unde sunt internați și copiii, săli pentru activități educaționale și de recreere, bibliotecă și cinema. Construcția clinicii de Oncologie pediatrică va dura 4 ani.











Oana Gheorghiu subliniază că "Noi facem un spital, nu ai nevoie să obții acreditare, iar daca vrei să obții acreditare, ea nu există. Această acreditare este doar pentru terapii care se acordă pentru copii cu autism, pentru copii cu dizabilități, pentru bătrâni. E o nișă, ca să zic așa, a serviciilor pe care ONG-urile le pot asigura. Celelalte ONG-uri nu au nevoie de acreditare și nici nu există o astfel de acreditare. Ele au fost pur și simplu scoase din joc și lăsate fără finanțare. "



Surse din rândul reprezentanților ONG-urilor prezenți la discuțiile cu Ministerul Finanțelor au declarat, pentru HotNews.ro, că reprezentanții instituției au admis, în timpul acestor discuții, că nu știau ce înseamnă "servicii acreditate" și au crezut că servicii acreditate înseamnă acele ONG-uri care au îndeplinit formalitățile legale de a se înregistra.

Surse din rândul reprezentanților ONG-urilor prezenți la discuțiile cu Ministerul Finanțelor au declarat, pentru HotNews.ro, că reprezentanții instituției au admis, în timpul acestor discuții, că nu știau ce înseamnă "servicii acreditate" și au crezut că servicii acreditate înseamnă acele ONG-uri care au îndeplinit formalitățile legale de a se înregistra.









Ajungem mari și copiii din centrele de plasament









La inceputul anului 2017, Ordonanța 3/2017 pentru modificarea Codului Fiscal, prin care limita maximă a cifrei de afaceri care definește microîntreprinderile a fost crescută de la 100.000 de euro la 500.000 de euro, a redus dramatic numărul de societăți comerciale care beneficiază de această facilitate fiscală. Au fost afectate aproape 50.000 dintre firmele care anterior erau eligibile, conform unei estimări realizate de Asociația pentru Relații Comunitare pe baza datelor disponibile pentru anul fiscal 2016, pentru 108.781 de companii privind cifra de afaceri, profitul, numărul de angajati, domeniul de activitate și capitalul social. Aceste firme, care avuseseră un potențial total de sponsorizare de peste 40 de milioane de euro, au devenit supuse impozitului pe venit, și nu pe profit, pierzându-și posibilitatea de a direcționa un procent din impozitul pe profit către cauze sociale.

Primul spital de oncologie pediatrică din România



Ordonanța de Urgență 25/2018, de modificare a Codului Fiscal, prevede că doar ONG-urile care sunt "furnizori de servicii sociale acreditați cu cel puțin un serviciu social licențiat" mai pot primi sponsorizări deductibile în limita a 20% din impozitul pe venit, similar cu companiile plătitoare de impozit pe profit, de la societățile comerciale cu cifra de afaceri de până la 1 milion de euro - în jur de 80% dintre companii.Aceeași Ordonanță prevede că persoanele fizice vor putea redirecționa 3,5% din impozitul lor pe venit către ONG-urile furnizoare de "servicii sociale licențiate'' (aproximativ 2% dintre ONG-uri), în timp ce pentru celelalte ONG-uri se poate direcționa 2% din impozitul pe venit (aproape 98% dintre ONG-uri). "Din nou, o discriminare nejustificată. Nu există nicio motivație", afirmă Oana Gheorghiu.De ce doar 2,7% dintre ONG-uri au ales să se acrediteze? "Vreau să se înțeleagă lucrul ăsta: faptul că 2% dintre ONG-uri au servicii acreditate nu înseamnă că ele sunt mai ceva decât celelalte ONG-uri. Pentru că din momentul în care se acreditează, ele au acces și la finanțări din bugetul asigurărilor sociale. Practic, acreditarea asta înseamnă: se acreditează ca să poată avea acces la finanțarea serviciilor pe care le prestează pentru copii, pentru bătrâni etc. Ele au luat această acreditare ca să aibă acces și la alte tipuri de finanțări, din bugetul de stat", explică Oana Gheorghiu (Dăruiește viața).ONG-urile mici, mai puțin cunoscute, obțineau, și până acum, cu greu bani din sponsorizări de la companii, însă noua legislație le îngreunează și mai mult misiunea. “ONG-urile mici vor fi pur și simplu pulverizate de noua legislație”, spune reprezentanul unei organizații non-guvernamentale.Vivianda Nicolae este coordonatorul voluntarilor de la asociația Ajungem Mari, ONG născut din dorința de a sprijini, din punct de vedere educațional, copiii din centre de plasament și din medii defavorizate. Anul trecut, 15% din fondurile ONG-ului au fost obținute prin mecanismul 20% de la companii. Anul acesta, Vivianda Nicolae se așteaptă ca sponsorizările de la companii să scadă și mai mult.Asociația Dăruiește Viață, Asociația pentru Relații Comunitare, Fundația pentru Dezvoltarea Societății Civile, împreună cu alte organizații partenere, au propus Ministerului Finanțelor, într-un memoriu înaintat instituției, aplicarea celor două facilități fiscale (acordarea de sponsorizări deductibile în limita a 20% din impozitul pe venit de către microîntreprinderi și redirecționarea a 3.5% din impozitul pe venit de către persoane fizice) în mod egal și fără discriminare tuturor organizațiilor neguvernamentale care își desfășoară activitatea conform legii.În România, conform legii nr. 32/1994 privind sponsorizarea și legii nr. 227/2015 – Codul Fiscal, societățile comerciale plătitoare de impozit pe profit pot direcționa sub formă de sponsorizare până la 20% din impozitul pe profit de plată către organizații din anumite domenii, printre care și organizațiile non-guvernamentale. Dacă valoarea sponsorizării nu depășește 0,5% din cifra de afaceri, întreaga sumă a sponsorizării se deduce din impozitul pe profit de plată. Conform datelor de la ANAF, în anul 2016, dintre cele 119.594 de companii plătitoare de impozit pe profit, o treime au folosit facilitatea fiscală, direcționând peste 270 de milioane de euro către organizațiile eligibile.ONG-urile sunt îngrijorate de faptul că ''Având în vedere Ordonanța nr. 79/2017 pentru modificarea Codului Fiscal prin care începând de la 1 ianuarie toate companiile cu cifra de afaceri până la 1 milion de euro sunt impozitate pe baza cifrei de afaceri și nu a profitului, scenariile legate de finanțarea proiectelor cu sute de mii de beneficiari copii, bătrâni, persoane cu dizabilități și alte grupuri vulnerabile au capătat proporții îngrijorătoare. Aceste schimbări reduc dramatic numărul de firme care puteau folosi facilitatea acordată de stat de a direcționa o parte din impozitul pe profit către cauze sociale, prin sponsorizări, și care puteau astfel să acționeze imediat și direct pentru schimbări în bine în comunitățile în care își desfășoară activitatea". Conform estimării făcute de Asociația pentru Relații Comunitare, pe baza acelorași date, în cel mai pesimist scenariu, 80% dintre companii nu mai pot face sponsorizări deductibile, acestea având în 2016 un potențial de sponsorizare de peste 80 de milioane de euro."Aceste schimbări afectează toate organizațiile non-guvernamentale, însă cel mai mult au de suferit organizațiile de dimensiuni mici și medii care nu pot accesa finanțările marilor corporații sau fondurile publice și care depind tocmai de sponsorizările pe care aceste firme le puteau oferi. În plus, cele două ordonanțe generează un mediu neechitabil pentru zeci de mii de societăți comerciale, care pentru un comportament identic nu beneficiază de același facilități fiscale precum companiile impozitate pe baza profitului'', atrag atenția reprezentanții ONG-urilor, într-un memoriu adresat Ministerului Finanțelor.