Prețul serviciilor medicale din România a crescut cu 15% în 2017, a treia cea mai mare scumpire din Europa

Rata de 15% a inflației medicale în România a fist calculată pe baza informațiilor furnizate de asigurătorii locali și indică faptul că, în țara noastră, costurile cu serviciile medicale au crescut aproape dublu față de media consemnată în Europa.La nivel global, costurile cu serviciile medicale au crescut, în medie, cu 9,5% pe parcursul anului 2017, de aproape 3 ori mai mult decât rata estimată a inflației.Problemele de sănătate mentală reprezintă al treilea factor de risc ce influențează costurile serviciilor medicale acordate grupurilor de angajați, mai arată studiul.Investițiile în sisteme de analiză a datelor și adoptarea unei strategii care se concentrează pe wellbeing pot ajuta angajatorii, angajații și asigurătorii să eficientizeze costurile și să îmbunătățească fluxurile în domeniul sănătății. Implementarea strategiilor integrate de sănătate și wellbeing, fundamentate pe capacitățile digitale de procesare a datelor relevante, va fi un factor esențial în gestionarea costurilor tot mai mari ale programelor de beneficii pentru sănătatea forței de muncă, arată studiul realizat de Mercer Marsh Benefits.Raportul indică faptul că angajatorii au posibilitatea de a gestiona mai bine costurile asistenței medicale și de a îmbunătăți avantajele pentru angajații lor.În timp ce sănătatea mintală este menționată ca fiind al treilea factor de risc, circa 40% dintre asigurătorii care au răspuns la studiu indică faptul că angajatorii nu acoperă, prin planurile oferite, accesul angajaților la serviciile de consiliere personală.Angajatorii sunt încurajați să adopte o abordare integrată a sistemului de wellbeing, în care sănătatea mintală este recunoscută alături de sănătatea fizică, ca fiind unul dintre elementele esențiale pentru a sprijini angajații. În plus, având în vedere așteptările forței de muncă de astăzi, bazate pe experiența digitală a consumatorilor, angajatorii și asigurătorii vor trebui să investească în capabilități digitale și de analiză a datelor. În prezent, 1 din 6 asigurători nu oferă soluții digitalizate de rezolvare a daunelor.Studiul Medical Trends Around the World realizat de Mercer Marsh Benefits în 2018 se fundamentează pe datele colectate de la 225 de asigurători din 62 de țări.