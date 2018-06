Medicii de familie semnalează noi probleme cu sistemul electronic al CNAS: "Serviciile nu ne sunt validate de ieri dimineață"

Medicii semnalează faptul că întâmpină noi probleme cu sistemul electronic PIAS al Casei Naționale de Asigurări de Sănătate. "Semnăturile electronice noi nu se pot înscrie pentru niciun furnizor; doctorii nu pot obține serii de rețete ca să poată elibera rețete pacienților; serviciile nu ne sunt validate de ieri dimineață, niciunul; nimeni de la suport nu răspunde, oricâte mesaje se trimit; nimeni de la CNAS nu apare cu un comunicat care să detensioneze situația. A apărut un singur comunicat legat de invalidarea semnăturilor, dar restul?", scrie, într-o postare pe Facebook, Sandra Alexiu, președintele Asociației medicilor de familie București-Ilfov.

"Noutati pentru cei care vor, de pe campul de lupta cu PIAS:- semnaturile electronice noi nu se pot inscrie pentru niciun furnizor;- doctorii nu pot obtine serii de retete ca sa poata elbera retete pacientilor lor;- serviciile nu ne sunt validate de ieri dimineata, NICIUNUL;- nimeni de la suport nu raspunde, oricate mesaje se trimit.- nimeni de la CNAS nu apare cu un comunicat care sa detensioneze situatia. A aparut un singur comunicat legat de invalidarea semnaturilor, dar restul?- casele nu mai pot introduce de 16 zile serviciile de ingrijiri la domiciliu pe care noi, medicii le recomandam;- cum SIUI nu merge, nu pot fi corectate categoriile de asigurat.Spor la treburi!"​Conducerea CNAS a fost avertizată încă din data de 25 mai 2017, cu mai bine de 3 luni înainte de arestarea lui Marian Burcea, președintele de atunci al Casei, că vor expira două contracte majore de mentenanță - cea la bazele de date Oracle și cea la SIPE (rețeta electronică) și că trebuie demarate procedurile de achiziție, potrivit unui document obținut de HotNews.ro și publicat pe data de 16 mai Totuși, timp de un an, nu s-au făcut aceste achiziții, fapt care a blocat emiterea rețetelor electronice și a scos medicii în stradă. Oficialii CNAS spun că 'situația a apărut ca urmare a arestărilor de anul trecut și a schimbărilor dese din conducerea autorității', dar nu doar președintii sunt responsabili, ci și alți directori, precum Liliana Maria Mihai, care este în continuare director general al Casei.Contactat de HotNews.ro, Florin Ilia, președintele Siveco România a precizat că problemele apărute țin de expirarea a două mentenanțe: 'cea a SIPE care a expirat la 1 mai 2018 și cea a bazelor de date Oracle care deservesc SIUI, SIPE, CEAS, care a expirat pe 30 martie 2018.', adică exact componentele despre care Comitetul director al CNAS a fost avertizat în urmă cu 1 an."Problemele sunt date de exirarea mentenanței bazelor de date Oracle. Noi ținem în viață sistemul, fără să fim plătiți, de ani de zile. Pur și simplu nu mai putem. În 2016 problemele erau cu cardul (sistem CEAS). Acum problemele care se manifestă sunt cu baza de date Oracle care deservește SIUI, SIPE, CEAS. SIPE este rețeta electronică. Este o problemă veche de hard (nu există spațiu de stocare suficient). Din acest motiv, este necesară mentenanță permanentă, zilnică, ca baza de date să aibă suficient loc să funcționeze. În momentul în care ne-a încetat contractul, noi am mai intervenit vreo lună de zile, spunând 'atenție, e grav, luați măsuri, nu putem face la infinit pe gratis'. Când am văzut că nu fac nimic, ne-am oprit. Dacă reluăm mentenanța, probabil putem repara cât să meargă o vreme, dar pe termen mediu trebuie să cumpere și echipamente noi și mai ales spațiu de stocare. Și la un PC, după câțiva ani trebuie disc nou, că se umple. E cam aceeași situație'", a declarat, pe 14 mai, pentru HotNews.ro, Florin Ilia, președintele Siveco România.