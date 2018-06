DOCUMENT Câți bani primesc spitalele din subordinea Ministerul Sănătății pentru investiții în acest an: 63 de milioane de lei pentru 58 de spitale

Ministerul Sănătății are în subordine 58 de spitale, dintre care 23 sunt în București (lista spitalelor aflate în subordinea ministerului este disponibilă pe site-ul MS ).Restul spitalelor se află în subordinea autorităților locale sau a altor instituții - spre exemplu, spitalele CFR se află în subordinea Ministerului Transporturilor."În anul 2018 din bugetul aprobat Ministerului Sănătății prin Legea bugetului de stat pe anul 2018 pentru cheltuieli de natura investițiilor, unităților sanitare din subordinea Ministerului Sănătății le-au fost alocate prevederi bugetare în sumă totală de 63.263 mii lei", arată Ministerul Sănătății în răspunsul la interpelarea formulată de deputatul USR.Cu un an înainte, spitalelor din subordinea Ministerului Sănătății le fusese alocată pentru investiții suma de 84.085.000 de lei, din care au fost cheltuite efectiv 74.921.000 lei."Menționăm că stabilirea priorităților, a necesarului de fonduri cu destinația cheltuielilor de natura investițiilor revine managementului unității sanitare solicitante", mai precizează MS.Ministerul Sănătății mai arată, de asemenea, în răspunsul la interpelarea formulată de deputatul USR Tudor Pop, că derulează "Proiectul privind Reforma Sistemului Sanitar - Îmbunătățirea Calității și Eficienței Sistemului Sanitar, finanțat prin Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare, proiect nr. 8362RO, ratificat prin Legea nr. 179 la data de 16.12.2014".Bugetul alocat acestui proiect este de 250 de milioane de euro, sumă destinată "reformei sectorului sanitar din România", conform prevederilor acordului de împrumut 8362RO."Componenta 1 a proiectului va sprijini raționalizarea rețelei de furnizare de servicii medicale prin consolidarea spitalelor cheie care vor deveni coloana vertebrală a rețelelor de spitale. Astfel, se vor finanța lucrări civile, achiziții de echipamente medicale, asistență tehnică și formare, și alte activități ce vor sprijini serviciile medicale din cadrul spitalelor. Prioritățile fiind sălile de operații, unitățile de anestezie și terapie intensivă, unitățile pentru tratarea pacienților cu arsuri severe, unitățile de radioterapie, serviciile de urgență și diagnostic (imagistică medicală). Până la această dată au fost realizate investiții prin dotarea unităților de primiri urgențe/compartimentelor de primiri urgențe și se află în curs de derulare contractele de furnizare de echipamente pentru dotarea de unități de anestezie terapie intensivă și unități de tratare a pacienților cu arsuri severe, contracte de furnizare de echipamente de radioterapie pentru dotarea a 8 centre naționale, contracte de furnizare de echipamente de imagistică", se mai arată în document.Potrivit Ministerului Sănătății, se află în pregătire documentațiile de licitație pentru achiziția de echipamente pentru dotarea de blocuri operatorii și pentru alte echipamente specifice destinate unităților de tratare a pacienților cu arsuri severe."Proiectul își propune construcția, extinderea, consolidarea, modernizarea și echiparea spitalelor publice și nu în special a celor din subordinea Ministerului Sănătății. Alocarea bugetară pentru activitățile proiectului se realizează de către Ministerul Finanțelor Publice în funcție de solicitările Ministerului Sănătății - Unitatea de Management a Proiectului și conform proiecției bugetare, aferent fiecărui exercițiu financiar, transpuse în bugetul național aprobat de Guvernul României", se mai arată în document."Obiectivele proiectului prevăd a realiza construcții noi de clădiri destinate reorganizării secțiilor/departamentelor din unele spitale din rețeaua publică. Printre acestea enumerăm Spitalul Clinic Județean Timișoara, Spitalul Clinic Județean de Urgență Tg. Mureș, Spitalul Clinic de Urgență Bagdasar Arseni București, Spitalul Clinic de Urgență Grigore Alexandrescu București, unități sanitare în cadrul cărora vor fi reorganizate unitățile de ATI, blocuri operatorii, unități de mari arși și unități de primiri urgențe; la această dată acestea se află în etapa de licitație pentru contractarea de servicii de proiectare, urmând etapele de realizare a activităților în vederea în vederea contractării de lucrări civile de construcție. Data estimată pentru începerea lucrărilor este trimestrul III din 2019. De asemenea, se are în vedere contractarea de lucrări civile și pentru alte unități sanitare și în funcție de progresul proiectului și alocările bugetare, vor fi analizate unități suplimentare", mai precizează Ministerul Sănătății.