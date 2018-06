Dependenţa de jocuri video, inclusă oficial de OMS pe lista afecţiunilor mintale

Tulburarea provocată de dependența de jocuri video a fost inclusă în cea de a 11-a ediţie actualizată a Clasificării Internaţionale a Bolilor şi Problemelor de Sănătate (ICD). Aceasta este prima actualizare la nivel global a acestei nomenclaturi de la începutul anilor '90 până în prezent."După ce am consultat experţi din lumea întreagă şi am examinat literatura de specialitate într-o manieră exhaustivă, am decis că această tulburare trebuie să fie adaugată pe listă", a declarat pentru AFP directorul departamentului de Sănătate mintală şi de luptă contra toxicomaniei din cadrul Organizației Mondiale a Sănătății, Shekhar Saxena.Organizația Mondială a Sănătății făcuse un prim pas în luna ianuarie, când a publicat o definiție a acestei afecțiuni și a anunțat că ea urmează să fie recunoscută oficial.Potrivit OMS, această afecțiune reprezintă "un comportament asociat cu practicarea jocurilor video, care se caracterizează printr-o pierdere a controlului, o prioritate ridicată acordată jocului, până în punctul în care acesta prevalează în faţa altor centre de interes şi activităţi cotidiene, şi prin continuarea şi sporirea practicării jocului, în ciuda consecinţelor negative".Pentru stabilirea diagnosticului, acest tip de comportament trebuie să aibă consecinţe asupra "activităţilor personale, familiale, sociale, educative, profesionale" şi "în principiu, să se manifeste cu claritate într-o perioadă de cel puţin 12 luni"."Persoana diagnosticată cu tulburare provocată de jocurile video se joacă atât de mult încât alte interese şi activităţi sunt neglijate, inclusiv somnul şi odihna", explică Shekhar Saxena, directorul departamentului de Sănătate mintală şi de luptă contra toxicomaniei din cadrul Organizației Mondiale a Sănătății.Presa a scris, în ultima perioadă, despre numeroase cazuri de persoane dependente de jocuri video, incapabile să se desprindă de computerele, smartphone-urile şi consolele lor de jocuri video, care au ajuns până în ăunctul de a renunța la orice formă de viață socială și de își pune în pericol sănătatea mintală şi fizică.Aproximativ 2,5 miliarde de persoane din lumea întreagă obişnuiesc să joace jocuri video. Reprezentanții Organizației Mondiale a Sănătății subliniază că tulburarea afectează doar "o mică parte" dintre aceștia.