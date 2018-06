DOCUMENT Guvernul intenționează să interzică vânzarea băuturilor energizante către minori, la automate, în incinta școlilor și a spitalelor

1. "" (amendă contravențională de la 5.000 până la 10.000 de lei).2. "" (amendă contravențională de la 5.000 la 15.000 de lei).3. ", cu excepția unităților de învățământ superior. Distanța se va măsura pe lungimea drumului public" (amendă contravențională de la 15.000 la 25.000 de lei).Băuturile energizante sunt băuturile care conţin combinaţii variate de carbohidraţi cu una sau mai multe substanţe - vitamine, minerale, cafeină, taurină, carnitină, guarana, glucuronolactona şi alţi compuşi cu efect de stimulare a sistemului nervos central. Denumirea sub care se comercializează produsele astfel definite este de Bautură energizantă, prevede proiectul de Hotărâre de Guvern.De asemenea, pe eticheta băuturilor energizante cu un conţinut de cafeină de peste 150 mg / litru trebuie să figureze această mențiune, în conformitate cu prevederile Regulamentului (UE) nr. 1169/2011 privind informarea consumatorilor cu privire la produsele alimentare (în condițiile în care băuturile energizante pot să conțină o cantitate de cafeină de 2-3 ori mai mare decât cea din alte băuturi cofeinizate, precum cafeaua sau Cola).Instituțiile abilitate să verifice respectarea actului normativ, precum și să aplice eventuale sancțiuni sunt Ministerul Sănătăţii , Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară și pentru Siguranţia Alimentelor şi Autoritatea Naţională pentru Protecţia Consumatorilor.Băuturile energizante sunt băuturi non-alcoolice aflate în trendul preferințelor tinerilor, accesibile și cu posibile efecte negative asupra organismului în cazul unui consum excesiv, se arată în nota de fundamentare a proiectului de Hotărâre de Guvern.Băuturile energizante se încadrează în categoria băuturilor consumate în special de tineri și copii, cu o frecvență în creștere în ultimii ani. Un studiu din anul 2013 al Autorității Europene pentru Siguranța Alimentară arăta că 30% dintre adulți, 68% dintre adolescenți și deja 18% dintre copiii cu vârsta sub 10 ani consumă diverse tipuri de băuturi energizante.De asemenea, din datele raportate la INSP, in perioada 2014-2016, numai la nivelul municipiului București sau înregistrat un număr de 15 cazuri de intoxicații cu băuturi energizante la copii cu vârste cuprinse între 1 an și 17 ani.Aceste băuturi "nu au un beneficiu terapeutic și multe ingrediente conținute sunt insuficient studiate sau monitorizate ca impact asupra consumatorului", se arată în nota de fundamentare a proiectului.Băuturile energizante pot conține o cantitate de cafeină de 2-3 ori mai mare decât cea din alte băuturi cofeinizate, precum cafeaua sau Cola, se mai arată în document.Potrivit notei de fundamentare, aceste băuturi pot avea ca efect inducerea stării de anxietate, tulburări de somn, palpitații, creșterea tensiunii arteriale, amețeli, stare de greață, deshidratare, creșterea riscului de apariție a diabetului, iar abuzul poate conduce la moarte subită. "De asemenea, s-a observat că nivelul ridicat de aciditate al acestor băuturi duce la erodarea smalțului dentar și la reducerea abilităților cognitive și tulburări comportamentale (la un consum cronic de peste 2-3 porții pe zi)", se mai arată în document.Proiectul de Hotărâre de Guvern "privind stabilirea unor măsuri pentru prevenirea și limitarea efectelor consumului de băuturi energizante de către populație prin interzicerea comercializării băuturilor energizante către minori, prin desfășurarea de activități de informare și educare a populației și informarea consumatorilor cu privire la efectele consumului de băuturi energizante asupra sănătății" a fost postat pe data de 14 iunie în dezbatere publică pe site-ul Ministerului Sănătății, iar timp de 10 zile se pot face propuneri de îmbunătățire a acestuia.Proiectul de act normativ va reveni apoi la Guvern, pentru a fi aprobat, și va intra in vigoare la 30 de zile după publicarea în Monitorul Oficial.