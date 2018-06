​INTERVIU Povestea mamelor care au strâns sute de mii de euro pentru copii bolnavi și dotarea maternităților, după ce s-au cunoscut pe Facebook: "Când o mamă este la pâmânt, sute de mame o ridică în câteva secunde de jos''

​5 ani, zeci de mii de membri în toată țara, majoritatea proaspete mame, și peste 400.000 de euro - bani adunați pentru tratarea unor copii bolnavi sau dotarea unor secții pentru nou-născuți din maternități. În urmă cu 5 ani, LaPrimulBebe era un grup de Facebook din care făceau parte 10 mame foarte active înainte de naștere, care se simțeau singure și aveau nevoie să comunice "cu oameni ca ele". După prima lună, erau deja 400. În scurt timp, LaPrimulBebe a crescut mult dincolo de "un grup de mame care vorbesc pe internet". Atena Boca, fondatoarea LaPrimulBebe, mărturisește că a creat această comunitate "pentru a mă salva eu pe mine, nu pentru a salva pe nimeni". Astăzi, ea crede cu tărie că "aceste mame, una lângă alta, chiar pot să schimbe ceva într-o țară".















LaPrimulBebe este o comunitate de sprijin pentru mamele educate (femei cu studii superioare și cu o viață activă), cu peste 45.000 de membri în toată țara.

Principalul scop al comunității este ca membrii grupului, proaspeți părinți, să își ofere reciproc sprijin emoțional și informațional: "Sunt momente când o mamă este la pâmânt și sute de mame o ridică în câteva secunde de jos."

Mamele din comunitatea LaPrimulBebe organizează, o dată la 6 luni, licitații în scopuri caritabile: nu se licitează doar obiecte, ci și vacanțe, o pereche de nași, și mai ales timp cu persoane publice: o mamă a licitat 3.000 de euro pentru o cină cu Dacian Cioloș.

Banii strânși în urma licitațiilor au fost folosiți pentru tratarea unor copii și a unor mame bolnave și pentru dotarea unor secții din maternitatea Cantacuzino și din Spitalul Marie Curie.

LaPrimulBebe a strâns bani și pentru un etaj din MagicHome - primul adăpost pentru părinții copiilor bolnavi de cancer din România, construit în apropierea spitalului oncologic Fundeni.

LaPrimulBebe își propune "să atingă", în următorii 10 ani, două milioane de copii, care "vor trăi, sperăm noi, în medii mai echilibrate și datorită sprijinului pe care noi îl oferim".





"Am vrut să mă salvez pe mine"

Povestea LaPrimulBebe începe acum 5 ani, prin a schimba chiar viața fondatoarei sale: Atena Boca era, înainte de naștere, o femeie foarte sigură pe ea și foarte activă. La scurt timp după ce a adus pe lume primul ei copil, s-a simțit "foarte singură, scoasă din contextul meu și, cu siguranță, într-o depresie post-natală".

Nu avea prietene foarte apropiate care născuseră de curând sau urmau să nască, dar a reușit să adune, într-un grup de Facebook, 10 amice care născuseră recent, pentru că simțea nevoia "să comunice cu oameni ca ea". În mai puțin de o lună, erau deja 400 de mame în grup, care se aduseseră una pe alta. Toate cu aceeași nevoie: să nu se simtă singure. Nu avea prietene foarte apropiate care născuseră de curând sau urmau să nască, dar a reușit să adune, într-un grup de Facebook, 10 amice care născuseră recent, pentru că simțea nevoia "să comunice cu oameni ca ea". În mai puțin de o lună, erau deja 400 de mame în grup, care se aduseseră una pe alta. Toate cu aceeași nevoie: să nu se simtă singure.





Atena Boca





De atunci, comunitatea a crescut în fiecare zi, iar astăzi numără peste 45.000 de membri, în toată țara.



"Această comunitate pe care eu am creat-o, am creat-o pentru a mă salva eu pe mine, nu pentru a salva pe nimeni. Pur și simplu am simțit nevoia să comunic cu oameni ca mine, să văd că și ei trec prin ceea ce trec eu, să îmi iau informații ușor și să nu mă simt singură pe drumul acesta greu al parentingului, despre care nimeni nu mi-a vorbit până ce am avut copil", mărturisește Atena Boca.



"O să îți dau un exemplu: una dintre mamele noastre, din București, a mers la Brașov și a rămas în pană cu copilul în mașină, la ora 12:00 noaptea, erau singuri. Nu a putut să schimbe roata și a intrat pe comunitatea din Brașov, unde a postat un mesaj că a rămas în pană și are nevoie de ajutor. În mai puțin de o oră, două mașini cu tați erau la ea și au schimbat roata. Fără să se fi cunoscut înainte. O jumătate de oră mai târziu, ea era în hotel, cu copilul", povestește Atena Boca.









"Misiunea" LaPrimulBebe nu se oprește la sprijin online: "Oferim și evenimente de parenting pentru mame: avem peste 85 de evenimente organizate până acum cu peste 15.000 de părinți în săli. E vorba de evenimente de educație parentală, de la psihologia copilului la diversificare, la alăptare, la prim ajutor, tot felul de evenimente care le susțin pe mame și le scot puțin de acasă."









Licitațiile LaPrimulBebe: Oamenii nu mai cumpără obiecte, ci timp



La început, Atena Boca nu s-a așteptat niciun moment ca LaPrimulBebe să ia o asemenea amploare. După primii doi ani, a înțeles însă că lucrurile au crescut atât de mult, încât era nevoie de organizare pentru a putea continua să crească: a decis să angajeze câțiva oameni buni, care să se ocupe doar de asta, și să organizeze totul într-un ONG. Nu vedea o soluție în voluntariat.



Pentru tot acest sprijin emoțional și informațional pe care mamele din LaPrimulBebe îl primesc gratuit, de două ori pe an, ele stau "umăr lângă umăr" și sprijină cazuri umanitare.









Eveniment LaPrimulBebe



Despre energia din jurul acestor licitații, Atena Boca spune că este "incredibilă". Și, mai ales, "Vezi un nivel de umanitate pe care rar ai ocazia să îl vezi în alte părți."





Tot natural a venit și prima campanie de strângere de fonduri, după ce Atena a văzut pe internet un apel la ajutor din partea unei mame pentru băiețelul ei. "Băiețelul era în spital, cu perfuzii, și semăna perfect cu fiul meu."





Dănuț Pârvu, primul caz umanitar spijinit de LaPrimulBebe











După succesul primei licitații, acestea au continuat, din 6 în 6 luni. LaPrimulBebe a ajutat inclusiv mame bolnave - o mamă a două fetițe, bolnavă de cancer, și o altă mamă, care avea nevoie de o intervenție pe creier.







Pentru un copil născut prematur, laptele matern poate face diferența între viață și moarte, așa că mamele din comunitate au strâns, tot prin licitație, peste 24.000 de euro pentru dotarea maternității Cantacuzino din București (maternitate cu 32% grad de prematuritate), cu pompe profesionale.











Mai târziu, Atena Boca avea să îi cunoască pe Melania Medeleanu și Vlad Voiculescu, fondatorii MagiCamp: "I-am cunoscut pe Melania și pe Vlad, aveam un surplus de fonduri din licitația anterioară pe care voiam să le orientăm către o altă cauză. Am auzit de ei și am adoptat una dintre taberele lor de la MagiCamp, o tabără destinată copiilor care își pierduseră părinții. Așa i-am cunoscut și ne-au povestit despre MagicHome și am zis 'uau, ce proiect minunat, am vrea să ne implicăm cumva' ".





























''Sunt niște boxe în care sunt bebeluși nou-născuți cu zeci de fire în ei și cu zeci de aparate care merg în același timp. Orice defecțiune la aparate, orice fir care se mișcă - copiii sunt mici, se mișcă - este nevoie să fie semnalate, avertizate. Aces buton roșu adună toate alarmele dintr-o boxă și le comunică într-un singur aparat, ceea ce înseamnă că eroarea umană este limitată aproape la zero. Asta înseamnă că nu vor mai exista accidente de genul acel copil și-a scos un fir, mișcându-se. Aproape niciun copil nu va mai rămâne cu sechele pentru o viață întreagă pentru că ceva s-a întâmplat în camera lui și nimeni nu a auzit. Este foarte, foarte util.''













"LaPrimulBebe nu este un grup de mame care vorbesc acolo pe internet, este mai mult decât atât", spune Atena Boca, iar în comunitate se întâmplă mereu lucruri pe care "nu ai ocazia să le vezi des în viața de zi cu zi.""Avem o altă mamă care a ajuns acum câteva luni într-o stare foarte gravă la spital. Avea nevoie de transfuzie de sânge, a pus un apel în comunitate și a doua zi fetele de acolo ne-au mărturisit că s-a umplut banca de sânge. Au venit atât de multe mame, cu tați, cu prieteni, cu colegi, încât efectiv au umplut banca de sânge. Cei de acolo au spus că nu au mai văzut așa ceva de foarte, foarte mult timp.""Mai avem o mamă al cărei copil nu a supraviețuit la naștere, în maternitate. A postat acest lucru în comunitate și a spus că nu ne mai poate fi alături, iar în aceeași zi o mamă s-a dus la ea la spital ca să stea cu ea. Fără să se cunoască. Pentru că trecuse prin același lucru."Exemple ca acestea se întâmplă lunar, spune Atena Boca. Mai sunt și momente când "o mamă este la pâmânt și sute de mame o ridică în câteva secunde de jos. Suntem singure în orașe. Mamele din orașe sunt mai singure decât mamele din mediul rural, pentru că nu există comunitatea care crește un copil."Mamele organizează licitații online unde fiecare vine cu "ce crede ea că se poate licita mai bine". Licitațiile LaPrimulBebe au trecut demult granița unor obiecte pentru copii, iar tot ce se întâmplă este foarte spectaculos: "Licitațiile aduc, de fiecare dată, noi și noi surprize. Înaintea fiecărei licitații, echipa noastră se întreabă: oare acum ce o să se mai întâmple? Ce va fi spectaculos la această licitație? Și de fiecare dată se întâmplă. Avem mame care au pensiuni la munte și oferă sejururi acolo. Avem o mamă care are o firmă de rulote și a licitat rulote. Avem mame care și-au licitat rochia de mireasă. La ultima licitație, cineva a spus: 'Uite, noi nu avem ce să licităm, dar noi nu mai avem nași de botez și o să nasc peste câteva săptămâni. Licitez o pereche de nași.' Și iată cum, în comunitatea LaPrimulBebe, avem o pereche de nași și de fini."Atena Boca mai povestește că "Timpul este foarte apreciat. Nu mai sunt apreciate obiectele - vrem un obiect de la un cântăreț. Timpul este apreciat, întâlnirea cu omul respectiv este apreciată și atunci au loc foarte multe întâlniri între persoane publice și mamele noastre - foarte multe persoane care lucrează în televiziune, în film, actori, judecători, persoane politice. Dacian Cioloș a fost licitat, în licitația trecută, cu aproape 3.000 de euro de către o mamă. S-au întâlnit, au povestit, mama a povestit apoi această întâlnire, cred că a fost o întâlnire memorabilă.""Tot ce s-a întamplat în LaPrimulBebe a venit natural, și cred că de aceea este o construție trainică astăzi, pentru că lucrurile s-au întâmplat pas cu pas", povestește Atena Boca.A făcut rost de numărul de telefon al mamei băiețelului, care avea să mărturisească mai târziu că inițial a crezut că e o glumă și că "nu are cum să o ajute cineva pe internet"."M-am gândit cum am putea să o ajutăm noi de acasă, până la urmă eram mame care stăteam acasă și nu puteam să o ajutăm atât de ușor. Așa că ne-am gândit să organizăm o licitație online, umanitară. Fiecare mamă a pus la licitație ce a considerat ea că s-ar putea vinde mai bine. Am strâns 5.000 de euro în câteva zile, de la oameni pe care nu îi cunoșteam, și mi s-a părut 'uau!' ", povestește acum Atena Boca.Așa au ajuns mamele din LaPrimulBebe să își dorească să pună și ele o piatră la proiectul MagicHome: "Și asta am și făcut, am strâns bani pentru etajul LaPrimulBebe din MagicHome, așa se și numește. Am făcut licitația înainte ca ei să înceapă acea campanie umanitară absolut incredibilă. Am strâns pentru ei 104.000 de euro în doar 5 zile, ceea ce pentru noi a fost incredibil, și, practic, a fost prima campanie în care am depășit suma de 100.000 de euro."Cea mai recentă licitație umanitară în care s-au implicat mamele din LaPrimulBebe a fost și cel mai mare succes, din punct de vedere financiar. Mamele LaPrimulBebe au strâns peste 150.000 de euro pentru un buton roșu care poate salva vieți în secția de nou-născuți a spitalului Marie Curie: este vorba despre un sistem de avertizare de care medicii și asistentele au foarte mare nevoie.''Medicul Cârstoveanu, pentru care eu am un respect absolut extraordinar, spune că este un buton salvator de vieți'', adaugă Atena Boca.LaPrimulBebe nu are ca scop strângerea acestor fonduri, ci acesta este un rezultat a ceea ce se întâmplă în rest, spune Atena Boca. "De aceea mamele sunt atât de strânse în jurul comunității LaPrimulBebe, pentru că ceea ce se întâmplă acolo trece și de informație, trece și de campaniile umanitare pe care noi le facem. Acolo s-a creat o comunitate unde mamele, efectiv, pot să fie cine sunt ele, fără să se teamă că sunt judecate, fără să primească degete arătătoare, ci pur și simplu empatie și respect."Fondatoarea LaPrimulBebe crede foarte tare în "puterea comunităților autentice" și în cei care aleg să facă o schimbare: ''Pentru că degeaba îmi e mie bine, dacă atunci când ies afară, e urât în jur. Eu cred că aceste mame, una lângă alta, chiar pot să schimbe ceva într-o țară. Eu cred foarte tare în puterea comunităților, iar comunitatea aceasta mi-o arată în fiecare zi.''Misiunea la PrimulBebe este aceea de a "atinge", în următorii 10 ani, două milioane de copii: "Copii care vor trăi, sperăm noi, în medii mai echilibrate și datorită sprijinului pe care noi îl oferim părinților în perioada aceasta grea de început."