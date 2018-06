Noi probleme cu sistemul electronic al CNAS. Medic: "Vă rugăm să evitați să vă îmbolnăviți, casele evită să mai tiparească la timp bilete de trimitere"

Medicii semnalează noi probleme, săptămâna aceasta, cu sistemul electronic al CNAS, un medic de familie din București declarând, pentru HotNews.ro, că în ultimele zile au existat momente în care sistemul a funcționat din nou "dezastruos", iar doctorii au fost nevoiți să elibereze din nou rețete offline.



"Merge o zi așa, o zi așa. Am dat numai rețete offline. Nu pot să verific calitatea de asigurat, nu pot să însciu pacienți că nu știu dacă sunt asigurați sau nu. Foarte greu. Adică pot să dau o rețetă offline dacă știu sigur că pacientul din fața mea e asigurat. De exemplu, pensionar. Dar pentru alte situații e problemă. Nu poți să știi și riști să ți se invalideze serviciile și să le plătești după aceea. Doar suntem toți pățiți", a declarat un medic din București pentru HotNews.ro.



"Măcar dacă ar recunoaște public că nu funcționează, ar da comunicat conform legii, și atunci ar trece tot sistemul offline și ne vedem de lucru. Numai că, dacă fac chestia asta, ei sunt obligați să deconteze toate serviciile pe perioada defecțiunii. Ori asta nu vor", adaugă medicul citat.



Sandra Alexiu, presedintele Asociației medicilor de familie București-Ilfov, scrie, într-o postare pe Facebook, că: "Vă rugăm să evitați să vă îmbolnăviți, deoarece casele evită să mai tiparească la timp bilete de trimitere (obligatorii, fără ele nu putem trăi nici medicii de familie, nici cei din ambulatorii și spitale, nici măcar la băi nu puteți merge), manevre de evitare sunt procesate în înregistrarea semnăturilor electronice ale furnizorilor de servicii medicale (obligatorii, fără ele nu putem consulta), în plus este de evitat și să facem raportari de servicii ca să nu deranjăm sistemul informatic care e puțin în burnout!"



Pe Facebook a circulat, de altfel, vineri, un mesaj trimis pe data de 5 iunie de firma Siveco pe un forum al softiștilor care se ocupă de softurile din cabinetele medicale și spitale.



Mesajul transmis de Siveco pe forumul softiștilor:



"Stimați colaboratori,



În cursul monitorizării aplicației SIUI, echipa SIVECO a constatat anumite disfuncționalități (*) care au drept cauză baza de date Oracle care deservește sistemul SIUI. E posibil ca baza să nu mai răspundă la interogări în viitorul imediat următor. Este posibil ca blocarea SIUI să fie urmată și de blocarea SIPE.



De obicei asemenea incidente au ca efect numeroase reîncercări de trimitere a raportărilor, din partea tuturor furnizorilor, care însă cresc congestia bazei de date și agravează problema.



Pentru a veni în sprijinul furnizorilor de servicii medico-farmaceutice, și pentru a decongestiona sistemul PIAS al CNAS facem următoarele recomandări:



1) evitarea trimiterii repetate a raportărilor de servicii medicale și farmaceutice, în caz de eroare



2) evitarea trimiterii aceleiași raportări de servicii medicale și farmaceutice, de mai multe ori, la intervale mai mici de o oră



3) folosirea unui interval orar mai puțin aglomerat pentru trimiterea raportărilor de servicii medicale și farmaceutice



Numai bine,

Echipa SIVECO România



(*) Constatările concrete la nivelul SIUI:



O serie de funcționalități nu operează corect la nivelul interfeței SIUI a CJAS/CNAS:

1) - nu se pot înregistra certificate digitale noi pentru furnizorii de servicii medicale și farmaceutice

2) - un set de peste 20 de selectoare din interfața SIUI nu se pot deschide

3) - nu se pot rula peste 150 de rapoarte din aplicație



La nivelul furnizorilor de servicii medicale și farmaceutice, cel mai probabil, sistemul SIUI răspunde cu dificultate. În mod cert, acei furnizori, cărora le-au expirat certificatele digitale, sunt în imposibilitatea de a se conecta la platforma PIAS."

​Conducerea CNAS a fost avertizată încă din data de 25 mai 2017, cu mai bine de 3 luni înainte de arestarea lui Marian Burcea, președintele de atunci al Casei, că vor expira două contracte majore de mentenanță - cea la bazele de date Oracle și cea la SIPE (rețeta electronică) și că trebuie demarate procedurile de achiziție, potrivit unui document obținut de HotNews.ro și publicat pe data de 16 mai Totuși, timp de un an, nu s-au făcut aceste achiziții, fapt care a blocat emiterea rețetelor electronice și a scos medicii în stradă. Oficialii CNAS spun că 'situația a apărut ca urmare a arestărilor de anul trecut și a schimbărilor dese din conducerea autorității', dar nu doar președintii sunt responsabili, ci și alți directori, precum Liliana Maria Mihai, care este în continuare director general al Casei.Contactat de HotNews.ro, Florin Ilia, președintele Siveco România a precizat că problemele apărute țin de expirarea a două mentenanțe: 'cea a SIPE care a expirat la 1 mai 2018 și cea a bazelor de date Oracle care deservesc SIUI, SIPE, CEAS, care a expirat pe 30 martie 2018.', adică exact componentele despre care Comitetul director al CNAS a fost avertizat în urmă cu 1 an."Problemele sunt date de exirarea mentenanței bazelor de date Oracle. Noi ținem în viață sistemul, fără să fim plătiți, de ani de zile. Pur și simplu nu mai putem. În 2016 problemele erau cu cardul (sistem CEAS). Acum problemele care se manifestă sunt cu baza de date Oracle care deservește SIUI, SIPE, CEAS. SIPE este rețeta electronică. Este o problemă veche de hard (nu există spațiu de stocare suficient). Din acest motiv, este necesară mentenanță permanentă, zilnică, ca baza de date să aibă suficient loc să funcționeze. În momentul în care ne-a încetat contractul, noi am mai intervenit vreo lună de zile, spunând 'atenție, e grav, luați măsuri, nu putem face la infinit pe gratis'. Când am văzut că nu fac nimic, ne-am oprit. Dacă reluăm mentenanța, probabil putem repara cât să meargă o vreme, dar pe termen mediu trebuie să cumpere și echipamente noi și mai ales spațiu de stocare. Și la un PC, după câțiva ani trebuie disc nou, că se umple. E cam aceeași situație'", a declarat, pe 14 mai, pentru HotNews.ro, Florin Ilia, președintele Siveco România.