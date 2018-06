Deputat USR: "Stimați decidenți politici, aveți o lege a vaccinării pe care ați blocat-o pentru că vă e frică să faceți ceea ce în alte țări civilizate e firesc"

Deputatul USR Tudor Pop, membru al Comisiei de Sănătate din Parlament, le transmite un mesaj pe Facebook "decidenților politici", ministrului Sorina Pintea și lui Cristian Grasu, secretar de stat în Ministerul Sănătății, în contextul crizei vaccinurilor: ". Aveți o lege a vaccinării pe care ați blocat-o în Camera Deputaților pentru că vă e frică să faceți ceea ce în alte țări civilizate e firesc. Vă e frică să vă asumați orice poate schimba în bine sănătatea românilor."



Proiectul legii vaccinării - care prevede că părinții care nu își vaccinează copiii pot fi amendați cu până la 10.000 lei, iar în momentul înscrierii copiilor la școală sau grădiniță, instituția are obligația de a solicita o adeverință emisă de către medicul de familie, care să ateste efectuarea, respectiv neefectuarea vaccinărilor - aprobat de Guvern anul trecut, în timpul mandatului de ministru al Sănătății al lui Florian Bodog, nu a reușit să ajungă la votul final în Parlament la peste 9 luni de cand a fost transmis legislativului.



Stimați decidenți politici, doamna Pintea, domnule Grasu, aveți copii pe conștiință. Aveți o lege a vaccinării pe care ați blocat-o în Camera Deputaților pentru că vă e frică să faceți ceea ce în alte țări civilizate e firesc. Vă e frică să vă asumați orice poate schimba în bine sănătatea românilor."









"Stiti de ce avem nevoie ca de aer de Legea Vaccinării? Pentru că obligă Ministerul Sănătății să planifice achiziția de vaccinuri pe doi ani înainte. De ce?Pentru că un vaccin nu se produce așa, de pe o zi pe alta. Pentru că este o listă de așteptare Și ca orice alt produs, el se produce în funcție de cerere și ofertă. Un estimat de producție. Sigur că poți să-l cumperi peste rând – dacă îl mai găsești – dar costă de trei – patru ori mai mult.Ascultându-l pe domnul secretar de stat Grasu, nu pot să nu fac o legătură între refuzul arogant al acestuia de a accepta că sunt probleme foarte mari cu stocul de vaccinuri și ordinul pe unitate, prin care Ministerul Sănătății a interzis instituțiilor din subordine – printre care și Direcțiile de Sănătate Publice – să comunice cu presa.Dar ce să vezi, oamenii vorbesc. Medicii vorbesc. Părinții vorbesc. Am verificat și eu mai departe aceste informații cu dr. Gindrovel Dumitra, vicepreședinte și coordonator al grupului de Vaccinologie al Societății Naționale al Medicilor de Familie.'Datele sunt publice, sunt date valabile la 1 mai. Harta se confirmă. De atunci pana acum nu a intrat nici o doza de ROR în tara, se estimează că vor intra la 13-15 iunie, conform informațiilor pe care le am in acest moment. Despre vaccinul hexavalent ni se spune că va ajunge la sfârșitul lunii iunie.'Oamenii vorbesc, doamna ministru Pintea. Nu toți pot fi luați și bagați cu de-a sila în autobuze.55 de copii au murit de rujeolă, ultimul în vârstă de trei luni. A mai fost un sugar perfect sănătos de 9 luni care a murit, decesul cu numărul 53, unde parinții au refuzat explicit vaccinarea, și care ulterior s-a îmbolnăvit de rujeolă și a murit.