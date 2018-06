Distribuitor: "Medicamentele critice din România, cu mult mai puține decât erau acum 3 sau 4 luni. O să știm mai bine pe unde a trecut o cutie de medicamente decât pe unde zboară avioanele"

(Pe larg aici) HotNews.ro a scris, joi, că pacienții bolnavi de cancer au rămas din nou fără medicamente esențiale. Cisplatin, citostatic folosit în tratarea a 85% dintre tipurile de cancer, lipsește din România de la începutul anului. Și Bleomicin, un alt citostatic esențial, lipsește de câteva luni sau cantitățile sunt limitate. În timp ce ministrul Sănătății, Sorina Pintea, anunța, pe 17 mai, că în țară au intrat 3.000 de doze de Cisplatin, președintele Federației Asociațiilor Bolnavilor de Cancer, Cezar Irimia, a declarat, pentru HotNews.ro, că necesarul lunar este de 85.000 de fiole. În secțiile de oncologie ale multor spitale sunt de negăsit, în acest moment, și Osetron, cel mai important antivomitiv pentru pacienții bolnavi de cancer, și Folinatul de calciu, un adjuvant în tratamentul cu citostatice.









"În curând o să aibă fiecare GPS și o să știm mai bine pe unde a trecut o cutie de medicamente decât pe unde zboară avioanele", consideră Radu Popescu.Radu Popescu susține că "Situația este dramatică și nu vreți să știți câte telefoane primesc, întrebându-mă oamenii disperați dacă și unde mai găsesc niște medicamente ieftine." El a adăugat că "Aseară m-a sunat un prieten foarte bun să mă întrebe unde găsește pentru tatăl lui Cisplatin."Președintele Asociației Distribuitorilor și Retailerilor Farmaceutici a susținut, în cadrul dezbaterii pe tema dispariției medicamentelor de pe piața din România, că "Am ajuns într-o situație nu de lumea a treia, de lumea a patra, de lumea a cincea, dacă există o asemenea definiție. Iar cei care sunt responsabili nici măcar nu se obosesc să vină să stea lângă noi."Pentru această situație, reprezentantul industriei farma susține că de vină ar fi mecanismul de preț impus de autorități: "Vorbim despre niște medicamente pe care le urmărim, dar ele sunt din ce în ce mai puține. Medicamentele critice pentru pacienții din România sunt cu mult mai puține decât erau acum 3 sau 4 luni de zile. O dată, din cauza scăderii de preț, apoi, mult mai grav, din cauza indisponibilităților: pacienții nu au de unde să mai găsească medicamente, pentru că fie ele sunt retrase oficial, fie sunt retrase neoficial, nu mai sunt comercializate în cantități suficiente sau aproape deloc de către companii, fără a face notificările necesare. Asta este realitatea cu care ne confruntăm. Am spus autorităților de cel puțin 4 ani de zile să nu reduca prețul medicamentelor sub limita suportabilității."Radu Popescu acuză toate guvernările din ultimii ani de "zero flexibilitate și zero deschidere" și spune că "În curând o să aibă fiecare GPS și o să știm mai bine pe unde a trecut o cutie de medicamente decât pe unde zboară avioanele. Pe banii noștri, ai tuturor."Radu Popescu a mai povestit cum "Acum o lună de zile veneam după 10 zile petrecute în afara țării și când am deschis radioul în mașină tocmai erau știrile. Iar știrea numărul doi era că Ministerul Sănătății a anunțat că s-au adus 3.000 de doze de imunoglobulină. Când vii din lumea civilizată și auzi așa ceva, înnebunești. Pentru că 3.000 de doze de imunoglobulină, când ne trebuie probabil 30.000, și asta se prezintă ca o mare realizare la radio... cred că nici în lumea a treia nu se anunță așa ceva la radio."În România se înregistrează constant discontinuități în aprovizionarea cu medicamente, cele mai cunoscute crize din ultimii ani fiind criza de citostatice pentru pacienții oncologici, care a avut mai multe episoade pe parcursul ultimilor ani, și criza imunoglobulinei, declanșată în vara anului trecut.Și vaccinuri esențiale lipsesc în acest moment din țara noastră. Stocurile de vaccinuri antirujeolic şi antihepatic sunt mici şi chiar insuficiente la nivelul ţării, declara în urmă cu o săptămână ministrul Sănătăţii, Sorina Pintea, ea adăugând, însă, că "Vaccinul antirujeolic şi antihepatic în acest moment nu aş putea să spun că lipsesc". Ieri, Ministerul Sănătății a anunțat că a început livrarea către Direcțiile de Sănătate Publică a 410.000 de doze de vaccin ROR "pentru imunizarea copiilor eligibili la vaccinare, dar și a celor restanți". De asemenea, astăzi ar urma să se încheie procesul de livrare a 198.000 de doze de vaccin împotriva hepatitei B, folosit în maternități pentru imunizarea nou-născuților.În toamna anului trecut, peste jumătate dintre medicamentele esențiale în tratamentul tuberculozei lipseau din România.