Pacienții cronici într-o scrisoare deschisă către ministrul Sănătății: "Accesul întârziat la medicamentele noi compensate face victime! Fiecare zi contează"

Guvernul a extins, săptămâna trecută, printr-o hotărâre, lista medicamentelor compensate şi gratuite cu alte 19 molecule inovative, necesare pacienţilor care suferă de boli grave. Medicamentele proaspăt intrate pe lista compensatelor sunt utile în tratarea HIV/SIDA, a diabetului zaharat, a bolilor neurologice degenerative şi inflamator imune, pentru tratamentul bolnavilor incluşi în programul naţional de oncologie, în programul naţional de diagnostic şi tratament pentru boli rare şi sepsis sever, programul de transplant medular, programul de transplant renal şi transplantul combinat de rinichi şi pancreas.









"Propunerea noastra, care ar ajuta mii de pacienti, este ca odata cu publicarea Hotararii de Guvern, prin care este actualizata Lista medicamentelor gratuite si compesante, sa fie publicate simultan si protocoalele terapeutice. Aceasta ar putea reprezenta o practica de succes in viitor, in conditiile in care comisiile de specialitate ar putea lucra la realizarea protocoalelor terapeutice imediat ce noile medicamente primesc aviz HTA pozitiv, din partea Agentiei Nationale a Medicamentlui si Dispozitivelor Medicale", adaugă Cezar Irimia.





"Inca o data va rugam, si speram, ca protocoalele terapeutice pentru noile molecule vor fi publicate la timp, in sprijinul pacientilor romani. Totodata, va asiguram de intregul nostru suport in gasirea celor mai bune solutii pentru imbunatatirea sistemului de sanatate, iar simultan, Ministerul Sanatatii ar putea elabora lunar, completari ale listei de medicamente compensate", se mai arată în scrisoarea deschisă adresată ministrului Sănătății.



"Dupa cum bine stiti, pentru ca pacientii din Romania sa poata primi aceste tratamente, este acum nevoie de pregatirea si publicarea protocoalelor terapeutice. Din practica, stim insa ca acest demers dureaza, uneori chiar mult peste termenul de 30 de zile mentionat in legislatia aferenta (a se vedea accesul la medicamentele din HG 127, din 23 martie 2018). Ca urmare, va rugam sa ne sprijiniti si sa va asigurati ca protocoalele terapeutice sunt publicate cu celeritate, pentru ca pacientii ce sufera de boli grave sa poata avea acces fara intarziere, la noile medicamente. Va adresam aceasta solicitare pentru ca, in lupta cu boala, fiecare zi conteaza si nu dorim ca pacientii nostri sa mai astepte", îi scrie Cezar Irimia ministrului Sănătății, Sorina Pintea.