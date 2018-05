Medic despre lipsa finanțării din sistem: "Din 4 pacienți cu cancer ar trebui să amân unul pentru că am depășit limita de cazuri contractate, chiar dacă am pat liber"

"Doresc să fac câteva precizări, pentru că am văzut că au aparut mai multe articole în presa locală în legătură cu Compartimentul de Hematologie. În anul 2017 contractarea pe Compartimentul Hematologie s-a făcut pe 10 paturi din cele 10 existente în acel moment, deci un procent de contractare de 100 %. Ulterior, la finele anului 2017, cu ajutorul autorităților locale și MS s-a înființat compartimentul autonom de 20 de paturi. Într-adevar, în contractarea pe anul 2018, Compartimentului de Hematologie I s-a alocat un numar de 15 paturi contractabile din 20 existente în organigramă, deci o reducere cu 25%.







Vreau să subliniez că sănătatea nu are culoare politică și că interesul pacienților primează în fața disensiunilor politice. Sunt un medic care lucrează în acest județ din 2001 și am tratat un număr foarte mare de pacienți cu afecțiuni ale sângelui, unele dintre ele cumplite, boli rare și cu evoluție implacabilă care te erodează pe tine, ca medic, în interior în fiecare zi. Tratamentul este o muncă în echipa, medic-pacient-familie, care necesită efort, rabdare, empatie și multă, multă speranță. Poate este greu de perceput de ce deranjează cu ceva reducerea paturilor contractate. Explicația este că numarul de cazuri care sunt decontate de CAS se calculează în funcție de acestea. Daca înainte aveai posibilitatea să tratezi X cazuri, acum poți doar 75% din X. Eu ,ca medic, am exact același salariu indiferent câți pacienți tratez într-o lună. De cealaltă parte, din 4 pacienți cu cancer ar trebui să amân un pacient pentru că am depășit limita de cazuri contractate, chiar daca am pat liber, dar necontractat. Vă rog să îmi dați indicii despre modul cum voi alege acest pacient mai "ghinionist" ? Asta teoretic, pentru că practic nu se poate refuza niciun pacient de acest gen, dar spitalul plătește din bani proprii cheltuielile de spitalizare. Ceea ce nu e în regulă, moral vorbind, iar indicatorii compartimentului ar arăta că nu respect limitele impuse de contract.





Am observant că, în urma informațiilor apărute, a existat o implicare din partea autorităților, fie că sunt locale sau parlamentare, din toate zonele politice, ceea ce arată că toți înteleg că sănătatea e o prioritate națională, la fel cum există dorința de rezolvare și sustinere din partea conducerii spitalului, care a făcut demersuri justificate pentru creșterea numărului de cazuri contractate cu CAS. De aceea le-am mulțumit și le voi mulțumi tuturor celor care sunt și vor fi alături de pacienții cu boli hematooncologice, pacienți care au nevoie să vadă că toți cei care pot să întreprinda ceva : medic-asistentă-spital-forțe politice de orice "culoare" - îi sustin și nu i-au abandonat în lupta lor pentru viață."