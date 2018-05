Proiectul de lege al USR care prevede ca pacienții să completeze chestionare de feedback după externarea din spital a fost respins de Senat

Senatorii coaliției susțin că prevederile din proiectul de lege ar trebui să se regăsească în anexa ce conține criteriile de performanță ale managerului de spital.Proiectul de lege merge acum la Camera Deputaților, care este for decizional.În spitalele din România există, în acest moment, un mecanism de feedback al pacienților, prin sms și formular web, introdus în anul 2016, în timpul mandatului de ministru al Sănătății al lui Vlad Voiculescu. Proiectul USR își propune să îmbunătățească acest mecanism.USR a depus proiectul de lege în luna februarie. "Săptămâna asta am depus alături de colegii mei din USR un proiect de lege prin care personalul medical delegat de managerul de spital este obligat să ofere pacientilor externați opțiunea de a completa un chestionar de satisfacție", anunța deputatul USR Tudor Pop, membru al Comisiei pentru Sanatate și Familie, în luna februarie."Anul trecut rata de completare a acestor chestionare a fost de numai 3% din totalul potențial de 4.000.000 de pacienți externați", mai spunea atunci Tudor Pop."Incredibil!Pentru a doua oară în termen de câteva săptămâni, Senatul României ne respinge o inițiativă legislativă, invocând motive absurde, așa - zise ”tehnicalități”, deși ”principiul este foarte bun și îl susținem sută la sută.”Pe 13 februarie 2018, am depus alături de mai mulți colegi, un alt proiect de lege care dă pacienților mai multă putere. Mai exact, puterea de a contribui la îmbunătățirea actualului sistem de sănătate.Nu sunt cuvinte mari, ci doar un simplu mecanism de feedback care măsoară satisfacția pacienților cu privire la experiența pe care au avut-o în spital (prin intermediul unui formular aflat pe site-ul Ministerului Sănătății.)Like, dislike sau ador, cunoașteți sistemul prea bine.Pe scurt: ieși din spital, primești un SMS cu un link care te duce spre un formular online cu 10 întrebări, inclusiv întrebarea vi s-a cerut șpagă în efectuarea actului medical?Greu, nu?Mecanismul exista, cel puțin pe hârtie, sub forma unui ordin de ministru. Problema e că nu (prea) funcționează.De la instituirea lui în septembrie 2016, prea puțini manageri au considerat însă necesar să-l implementeze. Dintr-un total de aproape patru milioane de pacienți în 2017, abia 120.000 pacienți au apucat să-și spună părerea.Ce presupune el? Completarea fișei medicale (de externare) cu numărul de telefon mobil al pacientului. Lucru care nu se întâmplă, din păcate.Nu mai insist cu beneficiile evaluării ce vine dinspre pacienți. Cu răspunsurile pe care un manager onest și profesionist le poate folosi pentru a îmbunătăți performanțele spitalului și relația cu pacienții.Rețin doar încăpățânarea Senatului și a Comisie de Sănătate din Senat, de a pune capac unui alt proiect de lege care respectă într-un totul mantra pe care PSD - ALDE o repetă până la epuizare, dar de care, de fapt, nu le pasă: ”punem pacientul în centrul sistemului de sănătate.”Încă o dovadă că nu trebuie să-l punem noi, ci trebuie să-i dăm puterea și instrumentele de a se pune singur.Mergem mai departe la Camera Deputaților."