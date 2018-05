Serie de coincidențe la Spitalul 'Marius Nasta': Președintele Consiliului de Administrație, revocat după ce au fost puse sub semnul întrebării legalitatea concursului de manager și prezența sa în conducerea spitalului

De asemenea, fostul manager al Institutului de Pneumoftiziologie 'Marius Nasta', Gilda Georgeta Popescu, a contestat în instanță ordinul prin care fostul ministru Florian Bodog a dispus încetarea contractului său de management, procesul în acest caz fiind în desfășurare.Gilda Popescu a depus, marți, 15 mai, la Ministerul Sănătății o notificare în care cerea suspendarea organizării concursului pentru ocuparea funcției de manager al spitalului până la pronunțarea unei hotărâri definitive privind plângerea pe care a formulat-o în instanță. O zi mai târziu, Petru Armean a fost revocat din Consiliul de Administrație al spitalului prin Ordin de ministru., Ministerului Sănătății clarificări în legătură cu prezența lui Petru Armean în Consiliul de Administrație al Institutului de Pneumoftiziologie 'Marius Nasta' în calitate de reprezentant al ministerului, în condițiile în care acesta a fost eliberat din funcția de consilier personal al ministrului Sănătății la data de 28.02.2018.Într-un, Ministerul Sănătății arată: "Conform Ordinului ministrului Sănătății nr. 1470/2018, domnul prof. dr. Armean Petru nu mai are calitatea de reprezentant în cadrul Consiliului de Administrație al Institutului de Pneumoftiziologie 'Marius Nasta' din București."nr. 1470/2018și este un ordin cu caracter intern, care, din acest motiv, nu va fi publicat în Monitorul Oficial, a precizat pentru HotNews.ro Oana Grigore, purtătorul de cuvânt al Ministerului Sănătății. Oana Grigore a mai explicat că în cursul zilei de 15 mai au fost emise mai multe ordine de ministru privind schimbarea unor reprezentanți ai instituției în consiliile de administrație ale unor spitale.Spitalul Marius Nasta / Foto: marius-nasta.roOana Grigore mai spune că, potrivit legii, persoana desemnată de minister ca reprezentant în consiliul de administrație al unui spital poate rămâne în această funcție până la revocare, indiferent dacă este sau nu angajat al ministerului. Surse din spitalul "Marius Nasta" au reclamat însă faptul că prezența lui Petru Armean în conducere și situația sa ar fi fost neclare.Potrivit legii 95/2006 actualizate a reformei în sănătate, care reglementează numirea conducerii spitalelor, "Membrii consiliului de administraţie pentru spitalele publice din reţeaua autorităţilor administraţiei publice locale sunt: a) 2 reprezentanţi ai Ministerului Sănătăţii sau ai direcţiilor de sănătate publică judeţene sau a municipiului Bucureşti, iar în cazul spitalelor clinice un reprezentant al Ministerului Sănătăţii sau al direcţiilor de sănătate publică judeţene sau a municipiului Bucureşti."Contactat de HotNews.ro luni, 14 mai, Petru Armean, la acea dată președintele Consiliului de Administrație de la "Marius Nasta", a declarat că "La întrebarea 'în ce calitate am fost numit sau păstrat în Consiliul de Administrație' vă răspunde doamna ministru. Din câte știu eu, ministrul își poate delega reprezentații în consiliul de administrație. Nu este specificat în lege că trebuie să fii angajatul ministerului pentru acest lucru. Mai multe nu pot să vă spun, discutați la minister. Nu pot să spun dacă mai sunt reprezentant al ministerului. Poate să spună Direcția juridică, poate să spună doamna ministru.Petru Armean a fost numit, la data de 15.02.2017, consilier personal la cabinetul de ministru al lui Florian Bodog. Ulterior, el a fost desemnat reprezentant al Ministerului Sănătății în Consiliul de Administrație al Institutului Național de Pneumoftiziologie 'Marius Nasta' din București.Pe 28 februarie 2018, Petru Armean a fost eliberat din funcția de consilier personal la cabinetul ministrului , odată cu schimbarea de la vârful Ministerului Sănătății - după ce Sorina Pintea l-a înlocuit pe Florian Bodog la conducerea instituției.Pe data de 7 mai, Consiliul de Administrație al Institutului Național de Pneumoftiziologie 'Marius Nasta', condus de Petru Armean, a apucat să întocmească procesul verbal privind stabilirea datei de desfășurare a concursului de manager și desemnarea membrilor comisiei de concurs.Concursul ar urma să aibă loc în perioada 7-22 iunie. Regulamentul și etapele de desfășurare a concursului sunt disponibile pe site-ul Institutului Național de Pneumoftiziologie 'Marius Nasta' Potrivit documentului, comisia de concurs ar urma să fie formată din președinte, 4 membri și un secretar, numiți de către Consiliul de Administrație al spitalului. Președintele comisiei de concurs urma să fie Petru Armean, președintele Consiliului de Administrație, în timp ce ceilalți doi membri cu drept de vot din cadrul comisiei urmau să fie numiți "din cadrul Consiliului de Administrație sau din afara acestuia, având experiență de minimum 3 ani ca manager de spital sau având calitatea de cadru didactic universitar în specialitatea sănătate publică și management sau oricare altă specialitate".Spitalul Marius Nasta / Foto: marius-nasta.roÎn urma deciziei de revocare a lui Petru Armean din Consiliul de Administrație, nu este clar dacă în luna iunie urmează sau nu să mai aibă loc concursul pentru ocuparea funcției de manager al cărui calendar și regulament au fost stabilite la începutul acestei luni și publicate pe site-ul spitalului. Potrivit purtătorului de cuvânt al Ministerului Sănătății, Oana Grigore, desfășurarea concursurilor de management la spitalele din subordine are loc fără aprobarea ministerului, decizia aparținând consiliului de administrație al unității sanitare.