2.000 de femei mor anual în România din cauza cancerului de col uterin. Un program de screening va fi derulat din bani europeni

"Eu am discutat încă de luna trecută cu specialiştii din România pe această temă şi am avut şi întâlniri pe această temă. Trebuie să pregătim foarte bine acest lucru. A fost un program de screening pe cancerul de col care, din păcate, nu a avut succesul scontat. Pe fonduri europene un nou screening pentru cancerul de col. Suntem foarte avansaţi cu proiectul, suntem în faza de a înfiinţa aceste centre regionale. (...) Este vorba de înfiinţarea centrelor de screening pentru toate tipurile de cancer pentru care am accesat fonduri europene. Aceste centre se vor înfiinţa în cele opt regiuni de dezvoltare. Suntem în faza de aprobare a structurii. Calculaţiile sunt deja trimise la Bruxelles. Practic, suntem pe ultima sută de metri. Eu am speranţa că vom începe screeningul la sfârşitul anului. Nu ştiu sigur dacă se va putea. Din acest moment, nu mai depinde de noi", a declarat ministrul Sănptății, Sorina Pintea, citată de Agerpres.În opinia sa, rolul medicinei de familie este foarte important în ceea ce priveşte informarea populaţiei cu privire la vaccinarea împotriva HPV: "Din păcate, am avut un eşec în 2008, pentru că nu am fost suficient de expliciţi cu populaţia, implicarea medicilor de familie nu a fost cea aşteptată, adică statul român nu a implicat medicii de familie aşa cum ar fi trebuit să îi implice. Cred că putem vorbi despre o problemă de sănătate publică, dar trebuie să pregătim mult mai bine procesul vaccinării. Specialiştii au spus foarte clar că există o legătură între virusul HPV şi cancerul de col uterin, nu ne putem permite să lăsăm acest lucru la voia întâmplării, dar, insist, implicarea medicilor de familie trebuie să fie foarte clară, iar campaniile de informare să fie foarte puternice. Ministerul Sănătăţii va acţiona corect, aşa cum trebuie, şi nu la presiuni. Noi trebuie să pregătim foarte bine acest lucru, să conştientizăm populaţia, pentru că altfel vom avea surprize. Nu vreau să cumpărăm vaccin, să rămânem cu el pe stoc şi să spunem că a fost un eşec."Cancerul de col uterin omoară anual în România 2.000 de femei, a declarat, miercuri, preşedintele Societăţii Române de Microbiologie, Alexandru Rafila, după întâlnirea Boardului internaţional de prevenire şi control a infecţiilor cu HPV."Este o oportunitate pe care o are ţara noastră de a găzdui Bordul. În România, cancerul de col uterin omoară 2.000 de femei în fiecare an şi există o corelaţie statistică de sută la sută între cazurile de cancer de col uterin şi infecţiile cu virusul papiloma. S-a demonstrat că toate aceste cazuri de cancer sunt produse de infecţiile cu virusul papiloma, în plus o serie de alte cancere cu alte localizări se asociază cu acelaşi tip de infecţie, virusul papiloma", a afirmat microbiologul.El a amintit că în acest moment există un vaccin foarte eficient împotriva acestui tip de cancer: "În ţările în care acest program s-a introdus în urmă cu zece ani s-au înregistrat scăderi semnificative ale cazurilor cu infecţii şi a incidenţelor leziunilor precanceroase produse de aceste infecţii. Cred că exemplul pe care îl pot da este Australia sau Danemarca, unde este o problemă de sănătate aproape eradicată, ar trebui să constituie un element de încredere pentru administraţia de sănătate, pentru profesionişti, dar şi pentru populaţia largă."Medicul a explicat de ce a eşuat campania de vaccinare împotriva HPV începută în 2008: "A fost o campanie total nepregătită, fără informarea profesioniştilor, fără informarea pentru public şi practic vaccinul a apărut fără ca lumea să ştie despre ce este vorba. Cred că trebuie să ne concentrăm ca să putem oferi răspuns la toate întrebările populaţiei, să pregătim medicii de familie şi împreună cu alţi specialişti să putem face o echipă multidisciplinară, care să ofere răspunsuri la întrebările care ar putea să apară cu privire la vaccinare".El a amintit că la nivel global s-au vaccinat zeci de milioane de fete, marea majoritate dintre ele ajungând la vârsta maturităţii fără a avea cancer de col uterin: "Probabil că este unul dintre vaccinurile cele mai sigure şi cu efecte remarcabile în ceea ce priveşte protecţia împotriva unei infecţii, iar acum mă refer la infecţia virusului papiloma."Potrivit lui Rafila, sunt aproximativ 12.000 de cereri ale părinţilor de fete pentru vaccinare împotriva HPV: "Proiectul pentru vaccinare - există momentan strânse de medicii de familie circa 12.000 de cereri de la părinţii fetelor care doresc să-şi protejeze fetele în acest sens. Acesta este primul pas, iar ulterior să fie introdus vaccinul pe lista programului naţional de vaccinare. În primul rând, profesioniştii trebuie să fie convinşi că acest vaccin este eficient şi sigur, iar după aceea să poată transmite informaţia populaţiei. Vaccinul este cel mai eficient la fete de 9-10 ani, dar aceeaşi eficienţă s-a demonstrat până la vârsta de 14 ani."