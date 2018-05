Autoritățile brașovene discută despre posibilitatea ca BERD să sprijine construcția spitalului regional din Brașov

Cu această ocazie, au fost trecute în revistă toate demersurile întreprinse până în acest moment, precum și etapele care sunt de parcurs în viitor pentru construcția spitalului regional Brașov, arată Ministerul Sănătății, într-un comunicat."Guvernul sprijină construcția de spitale regionale, iar eu, în calitate de ministru al Sănătății sunt aici să garantez că aveți în mine un partener pentru construcția spitalului din Brașov. În perioada imediat următoare, Ministerul Sănătății va elabora ordinul de ministru care va defini structura spitalelor regionale după ce, în luna martie, am emis un Ordin prin care am definit spitalele regionale. Vreau să mai adaug că, Ministerul Sănătății a decis înființarea unor centre regionale de transfuzii și colectare a plasmei, proiect susținut și de Banca Mondială. Am convingerea că Brașovul va deveni un centru de excelență în țară și nu numai. Spitalul regional va fi spitalul cu cel mai înalt nivel de competență în care vor fi tratați pacienții cu afecțiuni cu grad înalt de complexitate care necesită acces imediat la investigații și tratamente realizate cu aparatură de înaltă performanță", a afirmat Sorina Pintea.