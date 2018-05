Managerul Spitalului Județean Sibiu: "Avem medici care câştigă aproape 5.000 de euro lunar"

Potrivit sursei citate, personalul auxiliar din cel mai mare spital public din judeţul Sibiu încasează lunar sporuri, însă la valoarea cea mai mică prevăzută de lege, deoarece Consiliul Judeţean nu poate acorda sporurile la valoarea maximă prevăzută de lege."A fost protestul celor care au salariile tăiate. Infirmiere, femei de serviciu, brancardieri, registratori, biologi din toate secţiile, s-au strâns în faţă la Unitatea de Primiri Urgenţe. Avem în jur de 647 de angajaţi care au salariile reduse. A fost un protest spontan. Toată lumea a luat sporul minim prevăzut de lege, în această lună. Sporul minim diferă de la secţie la secţie. La secţiile medicale - 12 la sută, Neurochirurgie - 30 la sută, Anatomie patologică, Urgenţă la 55 la sută. Am dat sporul la valoarea cea mai mică. Sunt oameni care pierdut 600 de lei, alţii 50 de lei, depinde de secţie", a explicat Cornel Benchea, managerul Spitalului Județean Sibiu, citat de Agerpres.Directorul celui mai mare spital din judeţul Sibiu mai spune că, dacă ar fi să plătească fiecărui angajat sporul maxim, atunci ar fi nevoie, anual, de 18 milioane de lei: "Sumele sunt destul de mari, în jur de 15 milioane - 18 milioane de lei, sunt diferenţe pe an, de sporuri, pe care nu avem de unde să le acoperim. Noi trebuie să ne încadrăm în anvelopa de 30 % a Consiliului Judeţean. Sibiul are spital de Psihiatrie şi TBC, unde media sporurilor este de 75 %. Nu avem cum să ne încadrăm în anvelopa de 30 la sută a Consiliului Judeţean. Plus mai sunt cei de la Protecţia Copilului", spune Cornel Benchea.Până acum, niciun angajat cu salariul scăzut de la Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă nu a anunţat că intenționează să demisioneze. Spre deosebire de angajaţii cu salarii scăzute, asistentele, anesteziştii şi medicii au salarii aproape dublate, spune directorul Benchea. Cel mai mare salariu al unui medic din Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă din Sibiu se apropie de 5.000 de euro, echivalentul în lei."Medicii au nişte salarii mult ridicate. S-au plătit şi salarii de peste 3.000 de euro, net. Un medic primar are salariul de încadrare acum de 15.500, netul este în jur de 9.000 de lei, deci 2.000 de euro. La medici s-au cam dublat salariile şi dacă vin şi sporurile, vor fi creşteri substanţiale. Deci vor fi medici, care cu gărzi, care lucrează şi în secţii care au sporul mai mare, pot să ajungă poate şi peste 4.000, să nu zic 5.000 de euro", a precizat Cornel Benchea.