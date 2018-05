Unde și cât se dă șpagă în spitalele din România: De la 300 de lei pentru "a fi băgat în seamă" la Baia Mare la 10.000 de lei pentru o operație la inimă la Iași

Data: 14.05.2018.Bani dați medicului pentru naștere.Data: 14.05.2018.Bani dați unui medic chirurg pentru operație de ligamente încrucișate.Data: 14.05.2018Bani dați unei doctorițe pentru "a fi băgat în seamă", potrivit pacientului.Data: 14.05.2018.Bani dați unui medic pentru incizie lipom.Data: 11.05.2018.Bani dați unui medic anestezist, pentru operație.Data: 03.05.2018.Bani dați unui medic.Data: 17.03.2018 și pe perioada șederii în spital.Bani dați la ginecolog, neonatolog, neurolog pediatru, anestezist, asistente și liftier pentru o naștere cu complicatii (copil resuscitat la nastere).Data: 07.03.2018.Bani dați asistentelor și infirmierelor.Data: 28.02.2018.Bani dați unui medic de la Ortopedie pentru consultație.Data: 16.02.2018.Bani pentru operație: 300 lei pentru anestezist, 800 lei pentru medic chirurg ginecolog, 300 lei pentru medicul nr. 2, 300 lei pentru asistente, femei de serviciu, medicul de concedii.Data: 10.02.2018.Bani dați unui medic ORL pentru tratamentul unui copil internat.Data: 07.02.2018.Bani dați la chirurg & anestezist, pentru operație.Data: 31.01.2018Bani dați profesorului Alexa Ovidiu, pentru operație de bazin.Data: 26.01.2018.Bani dați unui doctor specialist, la internare și pe parcursul spitalizării.Data: 18.01.2018.Bani dați doctorului Irina Strambu, pentru internare si tratament.Data: 15.12.2017.Bani dați unui chirurg pentru o operație de eliminare a unui cheag de sange la inima.Data: 13.06.2017.Bani dați unui chirurg pentru operație la șold.Data: 20.06.2017.Bani dați medicului ginecolog Borțun pentru operație de cezariană.Data: 01.09.2017.Bani pentru operație - 800 RON pentru chirurg și 200 RON pentru anestezist.Data: 05.10.2016.Bani dați unui medic, secunzilor, anestezistului, etc pentru operație la Ortopedie.Data: 10.06.2013Bani pentru doctor, pentru operație la șold.Data: 14.06.2006Bani dați la un spital din Oradea pentru luare în evidență la diabetolog.Data: 18.04.2018Data: 20.10.2017Data: 10.10.2017Elena Calistru, președintele și co-fondatorul asociației Funky Citizens, a explicat, pentru HotNews.ro, că strategia platformei piatadespaga.ro este una "foarte cinică": "Folosim fix mecanismele economiei de piață. Adică, în momentul în care un om observă că un loc a fost raportat că acolo nu i s-a cerut șpagă, în momentul respectiv o să tinzi, cumva, să te duci acolo. Asta în cazul în care ești în București sau într-un alt oraș mare, unde ai opțiuni. În orașele mici, unde ai un singur spital sau la țară, din păcate e mult mai greu să faci chestia asta. Cam asta a fost ideea, să încerci să pui o presiune de tip cerere și ofertă, astfel încât, dacă la un spital de stat se cere șpagă cât ar costa la privat, dar nu trebuie să mă căciulesc și să mă duc cu plicul, să știu ce să aleg."Elena Calistru atrage însă atenția că nu toată lumea este deschisă să raporteze că a dat șpagă: "Cauzele țin și de teamă, dar și de acceptare culturală a faptului că "săracii medici". Oamenii mai degrabă semnalează când li se cere să aducă de acasă lucruri care ar trebui să li se ofere din spital - medicamente și alte lucruri. Mă gândeam că am putea adăuga acolo pentru ca ei să trimită liste cu ce au fost nevoiți să aducă de acasă la spital."Site-ul piatadespaga.ro a fost lansat în anul 2012, fiind o inițiativă a organizaţiei non-guvernamentale Funky Citizens.Procurorul şef al Direcției Naționale Anticorupție, Laura Codruţa Kovesi, a prezentat, săptămâna trecută, un studiu privind corupţia din sistemul public de sănătate, realizat în baza dosarelor DNA soluţionate de instanţă prin hotărâri de condamnare rămase definitive în perioada 2015 -2017, care relevă cinci domenii de manifestare a corupţiei în sistemul public de sănătate din România: achiziţii publice, servicii medicale, bugetarea unităţilor spitaliceşti, accesul personalului în sistemul medical şi autorizarea farmaciilor.Un aspect important, potrivit studiului DNA, se referă la existenţa unor cutume în oferirea şi primirea de foloase necuvenite pentru a beneficia de un drept legal şi moral – dreptul la sănătate."Aceste reguli nescrise care guvernează comportamentul actorilor sociali implicaţi (medici, pacienţi, firme etc.) sunt cunoscute de aceştia de dinainte de a interacţiona cu sistemul, fiind acceptate, dar şi transmise mai departe, informal, din dorinţa de a-i ajuta pe cei aflaţi în situaţii asemănătoare. Acceptarea şi aderarea la aceste cutume se realizează printr-un act de condiţionare ce se manifestă în: servicii medicale, relaţii comerciale, bugetarea corespunzătoare a unităţilor spitaliceşti ori autorizarea pe piaţa farmaciilor. Darea de mită devine, astfel, o condiţie asumată de pacient/firmă beneficiară/manager de spital, în lipsa alternativelor reale. Ritmicitatea şi continuitatea temporală a actelor de corupţie practicate de medici, formele de fraudare a bugetului unităţii spitaliceşti, precum şi existenţa cutumelor privind plăţi informale pentru exercitarea actului medical indică o vulnerabilizare internă a sistemului medical, generată de ineficienţa mecanismelor de verificare şi control. Această vulnerabilitate internă este susţinută şi de beneficiarii serviciilor medicale care, condiţionat sau din proprie iniţiativă, oferă mită medicilor, pentru a avea siguranţa prestării serviciului public de sănătate", arată studiul Direcției Naționale Anticorupție."Corupţia în sistemul public de sănătate se traduce în costuri suportate de pacienţi, în mod direct pentru că suportă din buzunarul lor, sau în mod indirect pentru că este afectat sistemul asigurărilor sociale", este concluzia procurorului șef al DNA, Laura Codruța Kovesi.