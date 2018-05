VIDEO Noul spital de copii "Victor Gomoiu", care ar fi trebuit să fie gata în primăvara lui 2017, a fost inaugurat

Structura spitalului Gomoiu: 3 secţii clinice de pediatrie, o secţie de neurologie pediatrică, o secţie clinică de chirurgie pediatrică, o secţie clinică de ortopedie pediatrică, o secţie de ATI, compartiment ORL, compartiment reabilitare medicală și compartiment de dermatologie pediatrică(sursa: Mediafax).Imagini de la inaugurarea spitalului au fost postate pe pagina de Facebook a Gabrielei Firea:"Această construcţie a demarat în 2012, dar, din nefericire, din cauza unor probleme şi neînţelegeri, s-au sistat lucrările în anul 2014, astfel încât la preluarea mandatului a trebuit să reluăm aproape de la zero această clădire şi, de asemenea, ea să devină funcţională, în sensul dotării cu aparatură de ultimă generaţie. În total, investiţia este de 48 de milioane de euro. În acest moment sunt funcţionale toate secţiile care au fost mutate din spitalul vechi 'Victor Gomoiu' şi într-o perioadă foarte scurtă vor fi dotate şi secţiile care au fost construite în plus faţă de ceea ce avea ca dotare vechiul spital. Vor fi şi secţii noi şi pacienţii minori din Bucureşti şi din întreaga ţară vor putea să se trateze aici", a declarat primarul general, citat de Agerpres.Gabriela Firea a mai precizat că spitalul are 220 de paturi, iar schema de personal prevede peste 250 de angajaţi. Ea a adăugat că, în perspectivă, vor fi scoase la concurs noi posturi de medici şi de asistenţi, pentru a acoperi şi necesarul secţiilor care urmează să fie înfiinţate."Pe vechiul amplasament al Spitalului 'Victor Gomoiu', cel construit acum aproape 90 de ani, Primăria Capitalei va demara construirea unui centru de excelenţă în oncologie pediatrică, precum şi alte câteva secţii deficitare. De asemenea, a unui minihotel pentru părinţii copiilor care vor fi operaţi şi trataţi, atât la 'Victor Gomoiu', cât şi la Centrul de excelenţă în oncologie pediatrică. Aparatura din acest spital, inclusiv din cele zece săli de operaţii, este de nivel european", spune primarul Capitalei.În luna februarie, Gabriela Firea declara că lucrarile la Spitalul Gomoiu vor fi finalizate în martie.De asemenea, în anul 2016, Gabriela Firea promitea că lucrările la acest spital vor fi finalizate în primăvara lui 2017.Lucrările la Spitalul Gomoiu au început în urmă cu 6 ani.