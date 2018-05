Tudor Pop (USR) despre sistemele informatice din sănătate: "CNAS desfășoară de ani buni una dintre cele mai scumpe, dăunătoare și neasumate farse"

"Capacul a zburat demult, iar oala a dat deja în foc.E vorba de Casa Națională de Asigurări de Sănătate, care de ani buni desfășoară una dintre cele mai scumpe, dăunătoare și neasumate farse din Sănătate.Farsa se numește Sistemul Informatic Unic Integrat, o încrengătură gigant cu 28 de aplicații despre care un medic de familie spunea azi că 'sistemul informatic s-a nascut ca un avorton, s-a dezvoltat prost si acum e in coma. E un risc pentru sanatate.'Furnizorii de servicii medicale - medici, spitale, medici primari - reclamă de ani buni instabilitatea și slăbiciunile sistemului.În realitate, avem de-a face cu un sistem-umbrelă pentru tot felul de fraude, de la decontări fictive la mită, și mai puțin un instrument care 'are ca scop îmbunătăţirea substanţială a sistemului asigurărilor sociale de sănătate din România.'Dați o căutare folosind cuvintele cheie CNAS, mită, decontări fictive, DNA și bonus, SIVECO. O să vă speriați.Astăzi am primit mai multe mesaje disperate de la medici de familie care de mai multe zile nu mai pot elibera rețete decât în regim offline. Am primit print-screen-uri cu sistemul informatice blocate, inaccesible. Tot astăzi CEAS-ul, platforma care se ocupă de Cardul de Sănătate a crăpat.Îmi scrie un medic specialist de la un spital din țară: 'Dacă nu prevalidez consultația, spitalul nu-și va lua banii de la CNAS pentru munca depusa de mine. Practic muncesc pe gratis.'Care este soluția, întreb eu. Răspunsul: 'Consult pacientii si sper să pot prevalida serviciul în maxim 72 ore de la momentul consultatiei CNAS spune sa lucram offline. Adica să riscăm.'Medicilor de familie le e teamă că vor fi puși să le deconteze rețetele compensate, acestea nefiind înregistrate în sistem. Problema e că în sistem offline nu știi dacă pacientul e asigurat, ce medicamente a mai luat, șamd. 'Din 2 mai ne chinuim. Noaptea validăm consultații, rețete . Trebuie să schimbam programul.'Medicii de familie au tot dreptul să-și refuze pacienții, iar aceștia au tot dreptul să se supere. Dar nu pe medici, ci pe cei responsabili de acest dezastru perpetuat.Astăzi, Casa a emis un comunicat de presă prin care ne spune pe un ton aproape melancolic că 'se preocupă' de problemă, îndemnând totodată medicii de familie să elibereze rețete în sistem offline.Astăzi i-am solicitat președintelui Comisiei pentru Sănătate și Familiei din Camera Deputaților să pună pe ordinea de zi a următoarei ședinței cererea prin care îl așteptăm pe domnul Răzvan Vulcănescu, președintele-interimar CNAS, să ne explice ce se întâmplă și care sunt soluțiile pentru SIUI. În mod normal, mă aștept ca o astfel de solicitare, altfel banală, să fie susținută de membrii comisiei.Am cerut explicații și Executivului, cu ocazia moțiunii simple, dar ministru Sănătății a uitat, probabil, să ne răspundă.I-aș cere ajutor și doamnei Premier Dăncilă sau măcar niște explicații, căci ea numește președintele Casei, dar nu cred că e cazul.Însă, de departe, cel mai mare ajutor îl aștept din partea celor direct afectați de acest dezastru: medicii de familie, medicii din sistem, managerii de spitale. Mobilizarea lor ar putea da startul unei mari schimbări în sistem."Casa Națională de Asigurări de Sănătate le-a solicitat joi "furnizorilor de servicii de sănătate să trateze în continuare cu toată responsabilitatea problemele medicale ale asiguraţilor şi să nu amâne acordarea tratamentelor necesare acestora", în contextul "fluctuațiilor apărute în funcţionarea sistemului informatic în ultimele zile".CNAS preciza că "Pentru data de 3 mai a.c., în care Platforma Informatică a Asigurărilor de Sănătate a fost indisponibilă pentru transmiterea și validarea serviciilor acordate sunt aplicabile dispozițiile art. 207-210 din H.G. 140/2018 și ale art. 40 – 42 din H.G. 155/2017. În acest sens, pentru raportarea, validarea şi decontarea serviciilor afectate de această indisponibilitate, a fost emis ordin al Președintelui CNAS (909/04.05.2018), conform prevederilor legale mai sus menționate."De asemenea, "având în vedere că şi ulterior perioadei respective unele componente ale PIAS nu au funcţionat în parametri normali, la ora actuală la nivelul CNAS se ia în calcul ca pentru întreaga perioadă în care s-au înregistrat probleme în funcţionarea sistemului informatic transmiterea şi validarea serviciilor acordate de furnizorii aflaţi în contract cu casele de asigurări de sănătate să se facă în conformitate cu regulile aplicabile pentru perioadele de indisponibilitate a PIAS", a mai arătat CNAS."Circumstanţele apariţiei problemelor în funcţionarea PIAS, imediat după încetarea unui contract de mentenanţă, vor fi clarificate cu aportul unor specialiști. Totodată, CNAS se preocupă de asigurarea mentenanţei acelor componente ale PIAS care în prezent nu mai sunt acoperite contractual, iar specialiştii IT din cadrul instituţiei depun toate eforturile în vederea soluţionării disfuncționalităților apărute, acestea putând fi semnalate de furnizorii de servicii de sănătate aflaţi în relaţii contractuale cu casele de asigurări de sănătate la adresa de e-mail suport.siui@casan.ro", se mai arăta în comunicatul CNAS.